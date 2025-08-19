Charly García fue nombrado Doctor Honoris Causa por la UBA

La distinción destacó su trayectoria artística, su compromiso social y el impacto político y cultural de sus canciones en momentos clave de la historia del país. "Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante. Desde ahora pasaré a llamarme Doctor Charly", señaló el Bicolor, siempre entre la ironía y la ternura.

19 de Agosto de 2025 18:16hs

Charly García recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires, en reconocimiento a su invaluable aporte a la música y la cultura nacional argentina. La distinción, otorgada por unanimidad por el Consejo Superior de la universidad, destacó su trayectoria artística, su compromiso social y el impacto político y cultural de sus canciones en momentos clave de la historia del país.

El homenaje tuvo lugar en el aula 108 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde una multitud llenó el espacio para acompañar al artista en este emotivo momento. La ceremonia, breve pero cargada de simbolismo colectivo, contó con público fervoroso que celebró a García entonando cánticos, vistiendo remeras estampadas con su rostro y disfrutando de melodías que son parte del imaginario musical argentino.

La iniciativa para otorgarle este galardón nació en el Departamento de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras y fue impulsada por la Cátedra de Estudios de Música Popular. Se valoró particularmente su creatividad, calidad musical y su influencia en la cultura popular. Este reconocimiento busca legitimar y proteger un patrimonio intangible que constituye un legado importante para las generaciones presentes y futuras.

Durante la ceremonia, Charly García expresó: "Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante. Desde ahora pasaré a llamarme Doctor Charly", levantando los dedos en V ante los aplausos del público. Por su parte, Lisa Di Cione, titular de la cátedra de Estudios de Música Popular, destacó que García ha sido "artífice de un patrimonio intangible que la universidad debe legitimar y proteger".