Nuevo fallo favorable a YPF contra una demanda de fondos buitres, que sienta un precedente favorable para la Argentina

18 de Agosto de 2025 16:21hs

Argentina logró un nuevo avance en la causa internacional por YPF, esta vez con un fallo favorable en Irlanda. La justicia irlandesa rechazó la solicitud de los fondos demandantes Burford Capital y Eton Park para ejecutar la sentencia del caso en esa nación, estableciendo un precedente positivo para el Estado argentino. Los demandantes buscaban cobrar el monto derivado del fallo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que condenó a Argentina a pagar más de 16.100 millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012 bajo la gestión kirchnerista. Sin embargo, dicha sentencia aún está en instancia de apelación y se espera una audiencia en Estados Unidos para fin de octubre.

La decisión irlandesa había sido solicitada por Argentina, argumentando que la demanda vulneraba su inmunidad soberana. Por esto, el país pidió que el proceso judicial fuese anulado o suspendido hasta resolverse la apelación. En un texto de 77 páginas emitido por la jueza Eileen Roberts del Tribunal Comercial de Irlanda, se desestimó el intento de ejecución al determinar que no existen activos ejecutables en Irlanda pertenecientes a Argentina, más allá de inmuebles diplomáticos y cuentas oficiales protegidas por inmunidad. Según Roberts, sería especulativo asumir la eventual presencia de bienes en Irlanda, y duplicar procesos judiciales resulta innecesario, pues los procedimientos en Nueva York ya abarcan el descubrimiento de bienes globales.

Asimismo, tanto Burford Capital como Eton Park han promovido acciones similares en otros países como Reino Unido, Francia, Gales, Luxemburgo, Australia, Canadá y Chipre. Sin embargo, ningún otro tribunal ha emitido resoluciones definitivas al respecto. La decisión tomada en Irlanda se convierte en la primera dentro de estos intentos internacionales de ejecución y marca un logro significativo para el Estado argentino al evitar que el caso se continúe litigando fuera de jurisdión. Además, el tribunal irlandés recalcó que se trataba del mayor monto ya presentado ante sus cortes, superando los 17.500 millones de dólares con intereses acumulados.

La Procuración del Tesoro destacó que este fallo demuestra la solidez técnica con la que se están defendiendo los activos estratégicos del país. Argentina continuará fortaleciendo su posición jurídica y trabajando para revertir los intentos externos de ejecución mientras busca proteger los recursos nacionales frente a este complejo escenario legal.