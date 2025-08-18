Murió Jorge Maestro, guionista que marcó una época en la TV argentina

Junto a Sergio Vainman, se destacó como guionista de emblemáticas ficciones de la década de 1990, como "Montaña Rusa", "La banda del Golden Rocket" y "Amigovios".

18 de Agosto de 2025 14:41hs

Murió Jorge Maestro, uno de los grandes referentes de la televisión argentina, quien falleció a los 73 años. Maestro se destacó como guionista de emblemáticas ficciones que marcaron un hito en la década de 1990, entre ellas "Montaña Rusa", "La banda del Golden Rocket" y "Amigovios". Desde Argentores expresaron su pesar por la partida del escritor, destacando su rol como "Presidente del Consejo de Televisión" y enviando condolencias a sus seres queridos.

Nacido el 13 de septiembre de 1951, Maestro inició su camino profesional como maestro nacional y más tarde se graduó en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires, complementando su formación en dirección teatral y actuación con Augusto Fernandes. Durante los años setenta, desarrolló una sólida carrera dramatúrgica en el teatro, escribiendo obras como "Juguetes en la vereda" y "Fin de raza", consolidándose como una voz creativa en el ámbito artístico.

En los años ochenta comenzó su incursión en la televisión, colaborando con canales como Canal 9, ATC, Canal 11 y Canal 13. Allí formó una legendaria dupla creativa junto a Sergio Vainman, con quien dio vida a reconocidas producciones como "Zona de riesgo", "Clave de sol", "Como pan caliente" y "Gerente de familia". Sus guiones no solo marcaron la televisión de la época, sino que trascendieron generaciones al conectar con niños, adolescentes y adultos.

A lo largo de su carrera, Jorge Maestro fue reconocido con múltiples premios, incluidos los prestigiosos Martín Fierro, Konex y los otorgados por Argentores. Su legado perdura a través de las historias que escribió y que lograron capturar el corazón de millones, dejando una huella imborrable en la cultura y el arte argentinos.