La Justicia anuló el veto presencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad

18 de Agosto de 2025 16:36hs

El Juzgado Federal de Campana anuló el decreto del gobierno de Javier Milei que vetaba la ley de Emergencia en Discapacidad, previamente aprobada por el Congreso. En su fallo, el juez Adrián González Charvay subrayó que el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe tener prioridad frente a cualquier restricción presupuestaria. La decisión se originó tras un amparo presentado por los padres de dos menores, quienes reivindicaron el objetivo de garantizar la independencia y plena inclusión de las personas con discapacidad según los principios establecidos por la Agencia Nacional de Discapacidad.

La medida del gobierno fue considerada por el juez como una violación de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, al profundizar el desfinanciamiento del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. González Charvay argumentó que el veto generaba un deterioro progresivo en los servicios esenciales de salud, afectando especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y requieren protección prioritaria por parte del Estado. Además, el juez recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había destacado la responsabilidad estatal hacia menores, adultos mayores y personas con discapacidad, reconociendo el derecho autónomo al cuidado.

La sentencia restituye automáticamente la vigencia de la Ley 27.793, que establece medidas como compensaciones arancelarias y actualizaciones en prestaciones, además de reforzar pensiones no contributivas por invalidez al 70% del haber mínimo jubilatorio hasta diciembre de 2027. Las pensiones, bajo esta normativa, serían compatibles con empleos formales, siempre que los ingresos no superen el límite de dos salarios mínimos. Sin embargo, esta resolución aún puede ser apelada por el Estado ante la Cámara Federal de San Martín.

El gobierno había argumentado en el Decreto 534/2025 que la implementación de estas disposiciones representaba una carga fiscal excesiva, estimada en más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones para 2026, sin contar con las fuentes adecuadas de financiamiento ni cálculos actuariales que garantizaran su viabilidad económica. A pesar de estas consideraciones, el juzgado defendió que los derechos fundamentales deben tener precedencia sobre las limitaciones presupuestarias del Estado.