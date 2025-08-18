La Expo Turismo se reafirma como un espacio de integración y crecimiento del turismo patagónico

Con el lema «Cumbre Patagónica, destinos y un mar de oportunidades», finalizó la 11° Expo Turismo en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. El tradicional evento se desarrolló durante tres jornadas –del 15 al 17 de agosto– y convocó a miles de familias comodorenses y visitantes de la Región que aprovecharon el fin de semana largo para este encuentro entre destinos, emprendedores y prestadores turísticos de Argentina y Chile. “Cada evento que organizamos nos llena de orgullo por el sentido de pertenencia y alegría que despierta en la gente” afirmó Eduardo Carrasco, Gerente Ejecutivo de Comodoro Turismo, resumiendo el éxito de la Expo Turismo Comodoro Alma Patagónica, que concluyó en el Predio Ferial.

18 de Agosto de 2025 15:43hs

Por Ricardo Seronero desde Comodoro Rivadavia



La apertura, el viernes 15, estuvo marcada por la Ronda de Negocios, que reunió a mayoristas, minoristas y emprendedores turísticos para fortalecer vínculos comerciales y potenciar el desarrollo regional. Durante el fin de semana, la Expo abrió sus puertas al público con una propuesta variada que incluyó presentaciones de destinos, un paseo de compras con productos exclusivos con identidad patagónica, espacios gastronómicos, clases de cocina en vivo del Aula Cocina de FEHGRA, el Patio del Festín, el Bar de la Golfo, el Patio Cervecero, shows artísticos, sorteos y actividades pensadas para toda la familia.

“Por lo que pudimos relevar al cierre de la edición, tanto los destinos como los emprendedores, productores e instituciones participantes mostraron un fuerte entusiasmo por los logros alcanzados, llegando a vender en algunos casos la totalidad de sus productos. Entendemos igual que se registró una disminución en el consumo de algunos espacios porque no estamos ajenos a la realidad económica de la ciudad, sin embargo se valoró el respaldo de la comunidad local, que acompañó cada una de las propuestas” agregó Carrasco.

Balance institucional

Fernando Barría, presidente del Ente Comodoro Turismo y secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, destacó: “Ha sido un evento de gran magnitud que fortalece nuestro compromiso de seguir posicionando a Comodoro como un destino atractivo en la Patagonia, tal y como lo manifestó el intendente Othar Macharashvili en la inauguración luego también de haber sido declarado un evento de interés turístico desde el legislativo provincial y municipal. Continuaremos impulsando este tipo de iniciativas que sabemos ayudan al turismo como motor de desarrollo económico y social para nuestra comunidad, en un contexto particularmente muy complejo”.

Una cita que llegó para quedarse

Con su 11° edición, la Expo Turismo Comodoro Alma Patagónica se reafirma como un espacio de integración y crecimiento del turismo patagónico y de nuestra ciudad como destino emergente sembrando expectativas para próximas ediciones que seguirán convocando a turistas, prestadores y destinos en torno a un mismo objetivo: promover la riqueza cultural, natural y gastronómica de la región.



Escucha Sentí Argentina cada sábado de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental. Seguinos IG: @sentiargentina