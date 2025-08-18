Hamás aceptó la última propuesta de alto el fuego

Incluye un cese al fuego de 60 días a cambio de liberar diez rehenes vivos y 18 fallecidos, además de permitir la entrada de ayuda humanitaria gestionada por organizaciones internacionales.

El grupo palestino Hamás comunicó este lunes a los mediadores egipcios y qataríes su aceptación de la última propuesta de alto el fuego relacionada con los rehenes en Gaza, según un funcionario del grupo. La propuesta incluye un cese al fuego de 60 días a cambio de liberar diez rehenes vivos y 18 fallecidos, además de permitir la entrada de ayuda humanitaria gestionada por organizaciones internacionales. Asimismo, se prevé el inicio de negociaciones para poner fin al conflicto una vez que la tregua entre en vigor.

Hasta el momento, no se conoce la posición oficial de Israel respecto a esta iniciativa. El gobierno liderado por Benjamin Netanyahu ha reiterado su principal objetivo: la destrucción total de Hamás y la liberación de los rehenes. Por otro lado, una reunión reciente en Egipto, que contó con la participación del primer ministro qatarí Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, líderes de facciones palestinas, el ministro de Inteligencia egipcio y representantes de Hamás, fue calificada como "positiva" por el canal qatarí Al-Araby, destacando un avance en el compromiso por finalizar la guerra.

En paralelo, Israel continúa su ofensiva para controlar Ciudad de Gaza, la metrópoli más grande del enclave, donde se agolpan cientos de miles de desplazados palestinos y se presume que se encuentran retenidos los rehenes capturados por Hamás durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Estos planes han generado fuertes protestas dentro de Israel durante el fin de semana, mientras las tensiones aumentan en la región.

Desde el inicio del conflicto, Egipto, Catar y Estados Unidos han jugado roles clave como mediadores entre Israel y Hamás. Sin embargo, los esfuerzos no han logrado un alto el fuego duradero en una guerra que, tras más de 22 meses, ha dejado alrededor de 62.000 palestinos muertos, más de la mitad mujeres y niños. La situación humanitaria en Gaza es crítica debido al bloqueo total impuesto por Israel desde marzo, después de la ruptura de una tregua inicial negociada en enero. Este cerco ha derivado en escasez extrema de alimentos y ha causado la muerte de más de 260 personas por hambruna en el enclave.