Eliminatorias: Scaloni publicó la última prelista sin Enzo Fernández, Dybala, Soulé ni Garnacho

Sorprende la ausencia de Valentín Barco, de promisorio presente en el fútbol francés; y de Enzo Barrenechea, titular en el Benfica. En cambio, vuelve Messi. La Selección ya está clasificada para el Mundial.

18 de Agosto de 2025 14:11hs

Con vistas a los encuentros de la fecha FIFA de septiembre, en los que concluirán las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, presentó una lista de 31 jugadores preconvocados, marcada por sorpresas tanto en las incorporaciones como en las ausencias. Los partidos serán ante Venezuela y Ecuador.

Entre los nombres destacados que no figuran en esta convocatoria se encuentra Enzo Fernández, reciente campeón del Mundial de Clubes con el Chelsea. Su ausencia se debe a una suspensión de dos partidos tras ser expulsado contra Colombia. Además, Alejandro Garnacho vuelve a quedar fuera, dado su conflicto con el Manchester United, lo que ha afectado su continuidad y llevó al técnico a prescindir de él.

También sorprende la ausencia de Valentín Barco, quien había sido suplente en los partidos contra Chile y Colombia y es considerado una promesa en el fútbol francés. No fue convocado por decisión táctica, ya que su posición está bien cubierta por Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico y Julio Soler. En un caso similar, Enzo Barrenechea, quien se ha ganado un lugar como titular en el Benfica, no figura en esta ocasión por criterios deportivos. Su lugar en el mediocampo fue ocupado por Alan Varela, mientras que Alexis Mac Allister vuelve a estar disponible para el equipo.

Finalmente, otros nombres relevantes que quedaron fuera son Paulo Dybala y Matías Soulé, ambos jugadores de la Roma. La "Joya" está retornando a la competición después de una operación en marzo y aún no cuenta con suficiente ritmo futbolístico. Por su parte, la ausencia de Soulé responde a una decisión deportiva del entrenador. En general, Scaloni parece priorizar tanto el estado físico como el rendimiento reciente para conformar su selección de cara a los próximos desafíos.

La prelista:

Arqueros: Emiliano Martínez, Walter Benítez, Gerónimo Rulli.

Defensores: Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Julio Soler y Facundo Medina.

Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Alan Varela, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Giovani Lo Celso y Valentín Carboni.

Delanteros: Giuliano Simeone, Ángel Correa, Julián Alvarez, Nicolás González, Lionel Messi, Lautaro Martínez y José Manuel López.