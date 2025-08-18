El Gobierno lanzó la segunda licitación extraordinaria de bonos en pocos días: la aceptación no llegó a los dos tercios

l objetivo fue absorber $5,8 billones y evitar que ese excedente se canalice hacia la compra de moneda extranjera. En el marco de esta operación fuera del cronograma regular, el Gobierno ofreció a los bancos una nueva letra del Tesoro atada a la Tasa Mayorista Argentina (TAMAR), con vencimiento el 28 de noviembre.

En un esfuerzo por frenar el aumento del dólar, que alcanzó un récord de $1.380, y controlar una inflación del 1,9% en julio, el Ministerio de Economía realizó este lunes una licitación extraordinaria de bonos. El objetivo fue absorber $5,8 billones y evitar que ese excedente se canalice hacia la compra de moneda extranjera. En el marco de esta operación fuera del cronograma regular, el Gobierno ofreció a los bancos una nueva letra del Tesoro atada a la Tasa Mayorista Argentina (TAMAR), con vencimiento el 28 de noviembre.

Al cierre de la jornada, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, informó que se adjudicaron $3,788 billones tras recibir ofertas por un total de $3,799 billones, destacando que la medida contribuye a reforzar la absorción monetaria iniciada con el reciente aumento de los encajes bancarios dispuesto por el Banco Central. La convocatoria se llevó a cabo en un contexto marcado por una subasta previa fallida (que obtuvo sólo un 61% de adhesión) y la implementación de medidas adicionales como el incremento en los coeficientes de caja. La nueva licitación, en tanto, apenas superó el 65% de adhesión.

El Banco Central, mediante su Comunicación A 8302, estableció nuevos criterios para la integración de encajes bancarios. La normativa elevó los encajes mínimos obligatorios y permitió que estos se complementen con títulos públicos del Tesoro. Asimismo, modificó la forma de calcular los coeficientes, pasando a un sistema diario que busca optimizar la absorción del excedente de pesos en circulación.

Aunque contener el mercado cambiario es una prioridad clave para el Gobierno, Quirno explicó recientemente en la red social X que las últimas medidas están principalmente orientadas a frenar la aceleración inflacionaria.