Rechazan el pedido de prisión domiciliaria de Contardi

La Cámara de Apelaciones y Garantías de Zárate-Campana fundamentó su decisión señalando que el trámite del habeas corpus no corresponde, dado que la privación de libertad fue ordenada por el tribunal responsable de la condena.

15 de Agosto de 2025 15:17hs

La Justicia de Campana desestimó el habeas corpus presentado por la defensa de Claudio Contardi, exesposo de Julieta Prandi, quien buscaba otorgarle la libertad o prisión domiciliaria tras recibir una condena de 19 años por abuso sexual agravado. Contardi fue trasladado y se encuentra actualmente en la Alcaidía Nº3 de Melchor Romero, recinto que también alberga a los rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell y al sacerdote Julio César Grassi.

La Cámara de Apelaciones y Garantías de Zárate-Campana fundamentó su decisión señalando que el trámite del habeas corpus no corresponde, dado que la privación de libertad fue ordenada por el tribunal responsable de la condena. Argumentó además que existen canales recursivos ordinarios para impugnar el fallo y proceder según lo establecido en estos casos.

El abogado defensor Fernando Sicilia explicó los motivos detrás del pedido de prisión domiciliaria, enfatizando las circunstancias personales de su representado como el cuidado de su hija y la salud de su pareja. Según Sicilia, durante los cinco años del proceso judicial Contardi se mantuvo disponible para las autoridades y nunca intentó evadir la justicia, pese a conocer las consecuencias que enfrentaba en caso de ser encontrado culpable.

Ante la inquietud sobre el eventual temor de Julieta Prandi en caso de que Contardi recibiera prisión domiciliaria, Sicilia aclaró que el uso de una tobillera electrónica impediría cualquier movimiento fuera del espacio asignado. También mencionó que su cliente residiría en un barrio cerrado y descartó cualquier contacto reciente con su expareja, más allá de las acusaciones legales que han trascendido entre ambos.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a [email protected]

Descargando la app