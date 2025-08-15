Patricia Bullrich confirmó que será candidata a senadora por CABA

La ministra de Seguridad resaltó el esfuerzo del oficialismo para superar la crisis y señaló que es momento de dejar atrás "a quienes hundieron al país en el desorden, la delincuencia y la pobreza".

15 de Agosto de 2025 17:15hs

En medio de la incertidumbre de los últimos meses y a pocas horas del cierre de listas para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, Patricia Bullrich anunció su candidatura como primera senadora por la Ciudad, representando a La Libertad Avanza. La actual ministra de Seguridad expresó en su cuenta de X su determinación de enfrentar los desafíos más grandes: "Ahí voy a estar poniendo el cuerpo".

Bullrich resaltó el esfuerzo realizado por el oficialismo para superar la crisis y señaló que es momento de dejar atrás "a quienes hundieron al país en el desorden, la delincuencia y la pobreza", en referencia directa al kirchnerismo. Según sus declaraciones, aquellos que calificó como "corruptos e inútiles" intentan revertir los avances conseguidos para retomar el poder, pero aseguró que no permitirá que destruyan el trabajo realizado hasta ahora. Su candidatura, según ella, tiene como objetivo continuar luchando por una Argentina próspera, libre y ordenada bajo el liderazgo de Javier Milei.

La dirigente manifestó su compromiso con los valores de valentía y esperanza que, según afirma, sostienen al partido en esta coyuntura política. En su mensaje, dejó entrever que renunciará a su cargo como ministra de Seguridad para asumir una banca en el Senado si resulta elegida, en línea con las reiteradas aclaraciones del oficialismo sobre la ausencia de candidaturas testimoniales en esta etapa. Para ella, la próxima batalla política será clave en la construcción de un futuro sólido y libre para el país.

Por último, Bullrich se suma a los nombres confirmados por La Libertad Avanza y la alianza con el PRO en distritos clave. Entre ellos, se encuentra José Luis Espert, quien encabezará la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires bajo el mismo espacio político. En los comicios venideros, el partido liderado por Javier Milei, junto con Karina Milei como secretaria general, buscará posicionarse firmemente como fuerza alternativa frente a sus competidores y consolidar su proyecto político.