Murió Ramón Maddoni, uno de los mayores descubridores de talentos de la historia del fútbol argentino

Club Parque, Argentinos Juniors y Boca disfrutaron de infinidad de cracks formados por Maddoni desde 1980: Fernando Redondo, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez y, por nombrar dos campeones mundiales en Catar, Alexis Mac Allister y Leandro Paredes.

15 de Agosto de 2025 16:17hs

Ramón Maddoni, una figura legendaria en la formación de talentos del fútbol argentino, falleció este viernes a los 83 años en el Sanatorio de la Providencia, según confirmaron sus allegados. Maddoni dejó un legado inigualable, siendo el descubridor de campeones mundiales como Leandro Paredes y Alexis Mac Allister, además de otros grandes jugadores como Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Fernando Redondo, Fernando Gago y muchos más que marcaron hitos en la historia del fútbol.

El Club Social Parque, institución donde Maddoni desempeñó gran parte de su carrera, expresó su pesar con un emotivo comunicado. Lo calificaron como un auténtico "maestro de sueños y forjador de talentos", destacando su pasión y dedicación como pilares que impactaron a generaciones de futbolistas y a todos quienes tuvieron el honor de compartir su camino. En sus palabras finales, resaltaron: "Gracias por enseñarnos que el verdadero legado no está en los títulos, sino en las personas que ayudamos a crecer. Que en paz descanses."

La trayectoria de Maddoni comenzó en 1980 gracias a José Batista, fundador del Club Social Parque y padre de los reconocidos exfutbolistas Sergio y Fernando Batista. Este fue el punto de partida desde el que Ramón brindó durante 17 años un flujo constante de talentos al club Argentinos Juniors desde la sede situada en Villa del Parque. Posteriormente, en 1996, se integró a Boca Juniors durante la gestión de Mauricio Macri, ocupándose de las divisiones infantiles mientras Jorge Griffa lideraba las juveniles.

Con una filosofía basada en la visión de Ernesto Duchini, otro destacado descubridor, Maddoni siempre enfatizó la importancia de mantener una sólida base competitiva para garantizar el éxito futuro. Su habilidad para visualizar potenciales y construir divisiones menores excepcionales consolidó su reputación como uno de los mayores referentes del fútbol formativo argentino. Su legado será recordado por décadas como un puente hacia la grandeza para innumerables jugadores.