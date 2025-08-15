Importantes acciones conjuntas con municipios de la Costa Atlántica rionegrina y la ATUR

“La finalidad de la recorrida es acercarnos al territorio, entender qué necesidades hay y trabajar de forma colaborativa con autoridades, el sector privado y los Entes de Promoción para elaborar un plan de acción y trabajo conjunto, que estamos en condiciones de empezar a elaborar” destacó El Director Ejecutivo de la ATUR, Diego Piquín.

15 de Agosto de 2025 15:54hs

Por Ricardo Seronero



La Agencia de Turismo provincial -ATUR- tiene como objetivo y centra en la importancia del turismo como actividad productiva, en sintonía con los lineamientos estratégicos del Gobierno de Río Negro, creando corredores y circuitos turísticos, fomentando el desarrollo de nuevos productos, impulsando a los destinos emergentes y fortaleciendo a los ya consolidados.

El director ejecutivo Diego Piquín, recorrió los municipios de la Costa Atlántica, junto a referentes de los sectores público y privado para trabajar de forma conjunta en la diagramación de acciones que permitan posicionar a los destinos rionegrinos de cara a la venidera temporada de verano.



Piquín destacó que “la finalidad de la recorrida es acercarnos al territorio, entender qué necesidades hay y trabajar de forma colaborativa con autoridades, el sector privado y los Entes de Promoción para elaborar un plan de acción y trabajo conjunto, que estamos en condiciones de empezar a elaborar”.

Destacó además que “de este recorrido me llevo algunas cuestiones que entendemos que pueden ser oportunidades de crecimiento, de desarrollo y de promoción de distintas actividades. Es importante entender qué mercados tenemos que abordar, qué tipos de audiencia, qué productos promocionar, cómo y dónde”.

Respecto de la puesta en marcha de la ATUR, el referente turístico manifestó que “para la Provincia significa comenzar un recorrido diferente, trabajar en una herramienta colaborativa entre los sectores público y privado, con cierta autonomía de gestión que le aporta al trabajo de turismo una velocidad que requiere la industria y el territorio”.

Cabe destacar que en el marco de la recorrida, Diego Piquín mantuvo encuentros con los intendentes de Viedma, Marcos Castro; de San Antonio Oeste, Adrián Casadei, y la Intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández; referentes turísticos de los municipios, miembros del EMPROTUR de Sierra Grande y representantes del sector privado de cada uno de los destinos.



Escucha Sentí Argentina cada sábado de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental. Seguinos IG: @sentiargentina