Exitosa ronda de negocios en el comienzo de la Expo Turismo-Comodoro Alma Patagónica 2025

Desde hoy hasta el domingo 17, llega una nueva edición del evento turístico más convocante del sur argentino. Durante esta nueva edición de la Expo Turismo se realizó hoy la ronda de negocios con más de 70 participantes.

15 de Agosto de 2025 18:30hs

Por Ricardo Seronero desde Comodoro

Las Rondas de Negocios son una herramienta para incentivar los intercambios comerciales entre PyMEs, emprendedores y mayoristas. Un espacio clave para promocionar y comercializar productos, recibir comentarios y sugerencias, y conocer nuevos mercados emergentes.

Todos aquellos que fueron parte de este espacio de diálogo y aprendizaje lograron una visibilidad y experiencia única en un rubro que continúa en auge.

Participaron Destinos Turísticos, Tour Operadores y Agencias de Viajes, Hoteles y alojamientos turísticos en general, Líneas Aéreas, Cruceros, Rentadoras de autos, Excursiones, entre otros.



Muy importante fue en esta edición la cantidad de mayoristas presentes:

? Ignacio Manuel Gardi, DESTINOS AUSTRALES

? Roxana Andrea Morgazo, FURLONG

? Agustina Correa, FURLONG CRUCEROS

? Dan Federico Krestol, SIGNATURE DMC

? Hernán Gabriel Albo, ACERCAR VIAJES

? Sandra Claudia Goldoni, HELLINGS TRAVEL

? Pamela Mosti, AERO TUR

? Andres Magnello, AMICHI

? Adriana Cravedi, TOP DEST

? Diego Arelano, ATTA

? Marina Monica Monti, Wanderlust

? Mariana Garrigo, EUROTUR

Comodoro Rivadavia, corazón energético y cultural de la Patagonia, se convierte durante tres días en el epicentro del turismo, la producción, los sabores y las oportunidades.

Expo Turismo-Comodoro Alma Patagónica 2025 es mucho más que una feria: Es un gran encuentro regional que reúne a destinos turísticos, prestadores, emprendedores, productores, gastronómicos, artistas y visitantes de toda la Patagonia y el país.

Ampliaremos.



Escucha Sentí Argentina mañana sábado 15 de agosto en vivo desde Comodoro Rivadavia de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental. Seguinos IG: @sentiargentina