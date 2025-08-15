Exitosa ronda de negocios en el comienzo de la Expo Turismo-Comodoro Alma Patagónica 2025

Por Ricardo Seronero desde Comodoro
Las Rondas de Negocios son una herramienta para incentivar los intercambios comerciales entre PyMEs, emprendedores y mayoristas. Un espacio clave para promocionar y comercializar productos, recibir comentarios y sugerencias, y conocer nuevos mercados emergentes.
Todos aquellos que fueron parte de este espacio de diálogo y aprendizaje lograron una visibilidad y experiencia única en un rubro que continúa en auge.
Participaron Destinos Turísticos, Tour Operadores y Agencias de Viajes, Hoteles y alojamientos turísticos en general, Líneas Aéreas, Cruceros, Rentadoras de autos, Excursiones, entre otros.
Muy importante fue en esta edición la cantidad de mayoristas presentes:
? Ignacio Manuel Gardi, DESTINOS AUSTRALES
? Roxana Andrea Morgazo, FURLONG
? Agustina Correa, FURLONG CRUCEROS
? Dan Federico Krestol, SIGNATURE DMC
? Hernán Gabriel Albo, ACERCAR VIAJES
? Sandra Claudia Goldoni, HELLINGS TRAVEL
? Pamela Mosti, AERO TUR
? Andres Magnello, AMICHI
? Adriana Cravedi, TOP DEST
? Diego Arelano, ATTA
? Marina Monica Monti, Wanderlust
? Mariana Garrigo, EUROTUR
Comodoro Rivadavia, corazón energético y cultural de la Patagonia, se convierte durante tres días en el epicentro del turismo, la producción, los sabores y las oportunidades.
Expo Turismo-Comodoro Alma Patagónica 2025 es mucho más que una feria: Es un gran encuentro regional que reúne a destinos turísticos, prestadores, emprendedores, productores, gastronómicos, artistas y visitantes de toda la Patagonia y el país.
Ampliaremos.
