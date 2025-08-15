El consumo subió entre junio y julio, pero sigue 4,3% debajo del nivel de hace un año

Según estudios privados, la situación refleja un contexto de desaceleración inflacionaria y mayor previsibilidad en los precios futuros, que ha llevado a una normalización del patrón de compra por parte de los hogares.

15 de Agosto de 2025 15:22hs

El consumo masivo registró un aumento del 3,4% durante julio en comparación con junio, según un informe de la consultora Focus Market. Sin embargo, en términos interanuales, presentó una caída del 4,3% respecto al mismo mes de 2024. Este comportamiento, según el director de la entidad, Damián Di Pace, refleja un contexto de desaceleración inflacionaria y mayor previsibilidad en los precios futuros, lo que ha llevado a una normalización del patrón de compra por parte de los hogares.

En este sentido, Di Pace aseguró que las familias han reducido la necesidad de acopiar productos, optando por realizar reposiciones más frecuentes y ajustadas a sus necesidades inmediatas. El relevamiento también destacó que en julio de 2025, el ticket promedio fue de $8.795, lo que representó un aumento del 1,5% respecto a junio y un crecimiento del 34% en relación al mismo período del año anterior. Asimismo, la cantidad de tickets subió un 2,1% en comparación con el mes previo.

A nivel regional, Focus Market informó que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el consumo mostró un incremento mensual del 6,6%, aunque retrocedió un 11,7% interanual. En términos de facturación, se observó un avance del 6,4% frente al mes anterior y del 16,9% respecto al mismo mes de 2024. Por su parte, en el interior del país las compras crecieron un 9,3% mensual y cayeron un 1,2% interanual, mientras que la facturación subió un 10,1% y un 26,7%, respectivamente.

Di Pace también resaltó que la estabilidad relativa de los precios está produciendo cambios significativos en los patrones de gasto. Dijo que esto reduce los incentivos para adelantar consumos y permite destinar ingresos hacia otros rubros, como los servicios. Asimismo, destacó que el desafío para las empresas será adaptarse a este nuevo mercado marcado por una demanda más estable pero con volúmenes menores en cada compra, dejando atrás el "pico de ventas por stockeo".