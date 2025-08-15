Causa YPF: La Corte de Apelaciones de New York extendió la suspensión de la entrega de acciones

Esta decisión impide que la Argentina transfiera su paquete accionario al fondo buitre Burford Capital, en una añeja causa relacionada con la reestatización de 2012..

15 de Agosto de 2025 16:30hs

La Corte de Apelaciones de New York decidió extender la suspensión de la sentencia que ordenaba la entrega del 51% de las acciones de YPF, dejando en pausa el fallo emitido por la jueza Loreta Preska. Esta decisión impide que Argentina transfiera su paquete accionario al fondo buitre Burford Capital, que desde hace una década lleva adelante un proceso judicial relacionado con la reestatización de la petrolera.

Burford Capital, un bufete británico especializado en financiar litigios complejos, lidera esta disputa legal. En 2015 compró el reclamo de las empresas del Grupo Petersen, antiguos accionistas de YPF que alegaban perjuicio tras la reestatización de la compañía. Aunque no es propietario directo de la demanda, Burford aspira a quedarse con el 70% de los beneficios obtenidos, mientras que el 30% restante sería destinado a los acreedores de las empresas del grupo Petersen, actualmente en quiebra. Pese a las afirmaciones del fondo sobre su desinterés por las acciones de YPF, lo que realmente busca es un acuerdo económico considerable.

Por otra parte, la defensa argentina ha mantenido una postura firme en protección de la soberanía y el interés nacional, aunque el gobierno liderado por La Libertad Avanza generó ciertas controversias en el caso. El presidente realizó publicaciones en redes sociales que parecían favorecer a los acreedores, y nombró a Santiago Castro Videla al frente de la Procuración del Tesoro Nacional, organismo clave en la defensa del país. Este funcionario es socio del abogado Alberto Bianchi, testigo experto contratado por Burford Capital, detalle que levantó suspicacias sobre posibles conflictos de interés.

Además del reclamo principal de Burford, se suman las demandas del accionista minoritario Eton Park, con sede en Nueva York. En conjunto, los peticionantes exigen 16.100 millones de dólares, una cifra que aumenta diariamente con intereses por 2 millones de dólares extra. La situación sigue envuelta en tensiones legales y políticas, mientras Argentina busca minimizar el impacto económico y mantener el control sobre su principal empresa petrolera.