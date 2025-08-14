Rescatan providencialmente a una niña de 12 años que acababa de ser raptada

La menor fue rescatada en un tren de la Línea San Martín junto a un hombre de 32 años. El sujeto la había contactado por redes sociales, pero la rápida reacción de la madre permitió una búsqueda inmediata que truncó el aberrante delito.

14 de Agosto de 2025 17:54hs

En un exitoso operativo realizado por la Policía Bonaerense (PBA) el miércoles por la noche, una niña de 12 años fue rescatada mientras viajaba en un tren de la Línea San Martín junto a un hombre de 32 años. El rescate ocurrió a la altura de la estación Chacabuco, con destino final en Retiro. El hombre, oriundo de Merlo, había contactado a la menor a través de redes sociales y fue arrestado e imputado por múltiples delitos: rapto con fines sexuales, abuso sexual infantil y usurpación de títulos y honores. Este último cargo se debe a que llevaba puesta una campera con insignias policiales impropiamente.



El caso comenzó cuando la madre de la niña reportó su desaparición a las autoridades locales en Junín, provincia de Buenos Aires. Según su relato, la menor había salido recientemente de su hogar, coincidiendo con la presencia de un automóvil cerca de la vivienda. La denuncia movilizó a agentes de la Comisaría Segunda de Junín, quienes rápidamente coordinaron acciones con la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) para iniciar una intensa búsqueda.



A través del análisis de cámaras de seguridad municipales, los investigadores determinaron que la niña había abordado un remís cercano a su casa en compañía del hombre, quien luego la condujo hacia la estación Junín. Allí, ambos subieron a un tren rumbo a Retiro. Tras rastrear su ubicación en tiempo real, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo conjunto en la estación Chacabuco, donde lograron interceptar el tren y localizar tanto a la menor como a su captor en el vagón 502.



El detenido fue puesto a disposición de la fiscal Vanina Lisazo, perteneciente a la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Junín. Lisazo destacó la rapidez con la que actuaron tanto la madre como las fuerzas policiales, lo que permitió un desenlace favorable. Según declaró al diario local, el accionar inmediato fue crucial: mientras la madre buscaba pistas con amigas y vecinas, los investigadores ya estaban revisando las cámaras en tiempo real para dar con el paradero de la niña.