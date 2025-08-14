Miles de evacuaciones y tres muertos por los incendios forestales en España

Entre las víctimas, se encuentran dos voluntarios que murieron en la provincia de León, en el noroeste del país, y un hombre rumano trabajador en una hípica cerca de Madrid. Castilla y León es la región más afectada por los focos ígneos.

14 de Agosto de 2025 16:46hs

El sur de Europa enfrenta una intensa ola de calor que ha persistido por casi dos semanas, acompañada de devastadores incendios forestales que han dejado tres víctimas mortales en España. La región de Castilla y León es una de las más afectadas, donde las llamas han arrasado miles de hectáreas y obligado a evacuar a miles de personas. Esta grave situación llevó a Madrid a solicitar apoyo de la Unión Europea para contener los focos activos.

Entre las víctimas, se encuentran dos voluntarios que murieron en la provincia de León, en el noroeste del país, y un hombre rumano trabajador en una hípica cerca de Madrid. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lamentó estas pérdidas mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó que actualmente hay 11 incendios clasificados en nivel 2 de alerta, algunos posiblemente originados por mano humana o negligencias. Desde principios del verano, más de 30 personas han sido detenidas por su presunta relación con los siniestros.

Las cifras son alarmantes: más de 70.000 hectáreas ya se han quemado en pocos días, superando las 42.000 que ardieron en todo el año 2024. Según datos del European Forest Fire Information System (EFFIS), en lo que va de 2025 se han destruido 157.000 hectáreas, aunque aún lejos de las 307.000 afectadas en 2022, considerado el peor año en décadas. Antonio Jordán López, experto en incendios, advierte que estos fenómenos son de sexta generación, extremadamente rápidos y capaces de modificar el microclima a su alrededor.

En medio de esta emergencia, dos aviones contra incendios solicitados por España a la Unión Europea ya están operando, enviados por Francia. Este apoyo internacional se suma a los esfuerzos locales para sofocar los focos activos y evitar una mayor expansión del fuego en las regiones más vulnerables del país.