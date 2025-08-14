Milei dialogó telefónicamente con Zelenski, quien le agradeció su apoyo a Ucrania

Este viernes, Trump y Putin se encontrarán en Alaska, buscando un acuerdo de alto al fuego, y posiblemente iniciar el camino para una reunión con el mandatario ucraniano.

14 de Agosto de 2025 16:21hs

En vísperas de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, que se llevará a cabo este viernes en Alaska para discutir posibles soluciones al conflicto entre Rusia y Ucrania, el presidente argentino Javier Milei mantuvo este jueves una conversación telefónica con Volodímir Zelenski. El mandatario ucraniano agradeció los esfuerzos de Milei por contribuir a los intentos internacionales de destrabar las tensiones en Europa, un conflicto que persiste desde 2014 y se intensificó en 2022. Ambos líderes ya se habían reunido en marzo durante el Foro de Davos, tras la abstención de Argentina en una votación de la ONU sobre la retirada inmediata de las tropas rusas del territorio ucraniano.

Durante el diálogo, Zelenski destacó públicamente la contribución del líder argentino, calificando el gesto como un avance hacia una paz justa y garantías de seguridad confiables para Ucrania. Desde su cuenta en X, el mandatario ucraniano elogió la conversación y mencionó su interés en analizar los logros económicos recientes de Milei como una posible experiencia a estudiar. La llamada entre ambos coincidió con la visita de Zelenski a Londres, donde sostuvo un encuentro con el primer ministro británico Keir Starmer.

En paralelo, se confirmó que este 15 de agosto tendrá lugar la reunión bilateral entre Trump y Putin en la base Elmendorf-Richardson, Anchorage. Durante el evento, se buscarán acuerdos que incluyan un alto al fuego y posiblemente abrir el camino hacia una reunión futura con Zelenski. Se prevé que Trump planteará esta propuesta a Putin en un almuerzo conjunto seguido de una conferencia de prensa. La expectativa internacional es alta, aunque subsisten dudas sobre cómo actuará el Kremlin si no se logra un consenso.

Pese a las crecientes presiones internacionales, Zelenski reafirmó su postura y rechazó categóricamente retirar tropas del Donbás o considerar un intercambio territorial con Rusia. Por su parte, Trump ha moderado su discurso desde posiciones iniciales más duras contra Ucrania y ahora insiste en alcanzar la paz, advirtiendo a Moscú que enfrentará graves consecuencias si no detiene el conflicto bélico. Sin embargo, las negociaciones siguen rodeadas de incertidumbre, especialmente por las acciones impredecibles de Putin