El fiscal González pidió la elevación a juicio oral de la causa contra Alberto Fernández por violencia de género

14 de Agosto de 2025 15:37hs

El fiscal federal Ramiro González solicitó este jueves que Alberto Fernández sea sometido a juicio oral en el marco de la causa por violencia de género iniciada por su expareja Fabiola Yáñez en agosto de 2024. La denuncia se basa en diversos episodios ocurridos durante una relación marcada por una "asimetría de poder", vigente desde 2016.

Ante el juez Julián Ercolini, a cargo del proceso, el fiscal consideró que la etapa de investigación ha concluido y que es posible avanzar hacia el juicio oral contra el expresidente. Fernández, quien lideró el Ejecutivo entre 2019 y 2023, enfrenta cargos por lesiones leves y graves, agravados por el vínculo y el contexto de violencia de género, abuso de poder y amenazas coactivas. A partir de esta solicitud, el magistrado permitirá a la defensa expresar su postura antes de resolver si el caso será sorteado para tribunal oral.

Según la fiscalía, Fernández sometió a Yáñez a un patrón sistemático de violencia que incluyó acosos, insultos, hostigamiento y destrato, entre otras conductas consideradas abusivas. Estos actos habrían afectado aún más a la denunciante debido a su situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo, según señalaron los investigadores.

En paralelo, el expresidente enfrenta otro proceso judicial vinculado a posibles irregularidades por "negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública". Este segundo caso investiga la contratación de pólizas para organismos públicos a través del Banco Nación, con la participación de intermediarios que tendrían vínculos cercanos con Fernández.