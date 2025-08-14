El Banco Central endureció controles a los bancos para atajar una suba del dólar el próximo lunes

La autoridad monetaria obligará a los bancos a inmovilizar hasta el 50 por ciento de sus tenencias en pesos y aplicará fuertes multas quienes lo incumplan. Ocurre en medio de la fuerte suba de tasas y del bajo nivel de renovación que tuvo la licitación de títulos de ayer.

14 de Agosto de 2025 15:49hs

En un intento por preservar la estabilidad cambiaria, el Banco Central de la República Argentina anunció este jueves una nueva medida que entrará en vigor a partir del lunes 18 de agosto. Se trata de un aumento en los encajes bancarios, que representan la proporción de cada depósito o saldo en cuentas que las entidades financieras deben mantener inmovilizados en la autoridad monetaria.

La decisión fue oficializada mediante la Comunicación A 8302, donde se detalló que los encajes subirán cinco puntos porcentuales. Este ajuste se inscribe dentro de una estrategia para reducir la circulación de pesos en el mercado y limitar la presión sobre el dólar, un objetivo clave en el contexto económico actual.

Con este incremento, los bancos deberán mantener encajado un 50% de los fondos, en lugar del 45% vigente hasta el momento. Para cumplir con este nuevo requerimiento, las entidades tendrán que complementar la diferencia mediante la adquisición de títulos públicos que se adjudicarán en una licitación el mismo lunes.

La política busca reforzar el control sobre el flujo monetario y frenar posibles desequilibrios cambiarios. En un contexto desafiante para la economía argentina, esta medida se suma a otras iniciativas destinadas a mitigar las tensiones y estabilizar el mercado financiero, luego de que, en la última licitación del Gobierno se renovaran solamente el 60% de los títulos, dejando más de seis billones de pesos sin absorber para evitar su dolarización (el 17% de la base monetaria).