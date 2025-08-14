“Cumbre Patagónica: Destinos y un mar de oportunidades”, se viene la Expo Turismo 2025

Comodoro Rivadavia se alista para recibir a la Expo Turismo 2025-Alma Patagónica, el evento más esperado del año para el sector turístico regional, los días 15, 16 y 17 de agosto en el Predio Ferial, con entrada libre y gratuita.

14 de Agosto de 2025 16:36hs

Por Ricardo Seronero

El evento internacional es organizado por el Municipio de Comodoro Rivadavia en la provincia del Chubut, a través del Ente Comodoro Turismo. La edición 2025 se va a desarrollar bajo el lema “Cumbre Patagónica: Destinos y un mar de oportunidades”, y convertirá a la ciudad en el epicentro del turismo, los negocios y la innovación. Durante tres jornadas, más de 50 destinos turísticos de Argentina y el exterior mostrarán sus atractivos, proyectos y experiencias, generando un espacio único para el intercambio de ideas y el desarrollo de alianzas estratégicas.

Durante el fin de semana largo, la propuesta reunirá a los principales actores del turismo de la Patagonia argentina y chilena, además de referentes nacionales e internacionales, con el objetivo de impulsar la diversificación productiva vinculada al sector. El programa incluye presentaciones de destinos, conferencias, rondas de negocios y espacios de coworking para generar nuevas perspectivas y alianzas estratégicas.

El viernes 15 estará reservado exclusivamente para profesionales del sector, con una agenda orientada a fortalecer vínculos comerciales, generar oportunidades de inversión y presentar proyectos estratégicos de desarrollo turístico.

Los días sábado 16 y domingo 17 estarán destinados al público general, que podrá acceder de manera libre y gratuita a más de 30 charlas, experiencias interactivas, patios gastronómicos y el Bar del Golfo, además de disfrutar de música en vivo con artistas locales, sorteos y propuestas pensadas para toda la familia.



Viernes 15 de agosto: Día profesional.

Una jornada exclusiva para prestadores turísticos, agencias, operadores y autoridades:

Rondas de negocios para vincular compradores y vendedores de servicios turísticos.

Presentación de proyectos estratégicos para el desarrollo de la región.

Espacios de coworking para reuniones y generación de alianzas.

Conferencias sobre tendencias, innovación y turismo sostenible.

Firma de acuerdos binacionales con Chile para potenciar la integración turística.

Sábado 16 y domingo 17: Turismo para todos.

Dos jornadas abiertas al público, con propuestas culturales, gastronómicas e interactivas:

Charlas y talleres temáticos: turismo de naturaleza, rutas gastronómicas, avistaje responsable, experiencias inmersivas, marketing digital, turismo accesible, astroturismo, planificación de viajes y desarrollo de productos turísticos.

Salas de capacitación para emprendedores y prestadores, con foco en innovación y herramientas de comercialización.

Exposiciones de destinos con presentaciones en vivo de cada región, imágenes de alto impacto y propuestas de viaje.

Experiencias de realidad virtual para recorrer paisajes patagónicos y destinos internacionales sin salir del Predio.

Patio del Festín con foodtrucks y sabores patagónicos, sumado al Bar del Golfo con coctelería regional.

Escenario central con música en vivo, espectáculos y la presencia de los “habitantes del mar” como parte de la identidad turística local.

Actividades interactivas para toda la familia, sorteos y propuestas lúdicas para acercar el turismo a todas las edades.

En esta edición, se renovará la alianza binacional con Chile iniciada en 2024, con stands y actividades dedicadas a la innovación y el desarrollo sostenible, junto con la firma de acuerdos para fortalecer el corredor turístico patagónico.

Sobre Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia es una de las ciudades más importantes de la Patagonia argentina y la puerta de entrada a la Patagonia Central. Estratégicamente ubicada, en ella confluyen la Ruta Nacional N°3 y el Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi, facilitando el acceso a toda la región.

Con su imponente costa atlántica y el característico paisaje de la meseta patagónica, Comodoro Rivadavia invita a descubrir sus atractivos naturales como El Farallón, el Área Natural Protegida Rocas Coloradas y las extensas playas que brindan vistas únicas. Además, la ciudad cuenta con una rica historia marcada por la llegada de los inmigrantes y el desarrollo de la industria petrolera, elementos que conforman su esencia pionera.



