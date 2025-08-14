Bus de la Ruta del Vino Riojano: Salidas programadas de agosto a diciembre

La provincia de La Rioja te invita a vivir la Ruta del Vino Riojano, una experiencia que despierta todos los sentidos. Entre paisajes únicos, bodegas con historia y sabores auténticos, esta propuesta te lleva a descubrir lo mejor de la provincia. De agosto a diciembre, es el momento perfecto para disfrutar del encanto del vino riojano y dejarte sorprender por cada rincón de esta apasionante ruta.

14 de Agosto de 2025 16:33hs

Por Ricardo Seronero

Con dos circuitos especialmente diseñados, esta propuesta permite descubrir el corazón vitivinícola de la provincia, disfrutar del inconfundible Torrontés riojano, conocer bodegas tradicionales y nuevas experiencias enoturísticas, conectando con la calidez de su gente.

En su circuito por la Costa Riojana, el recorrido atraviesa la emblemática Ruta 75, visitando bodegas como Bodega de Aminga, Finca Lomas Blancas, Parador Casa India, Bodega Las Carolinas, Finca Vista Larga y Finca Turística Condorcuna. Donde podrás disfrutar de degustaciones, almuerzos con identidad local y paisajes imponentes.

Por otra parte, el circuito de Chilecito y Famatina, propone descubrir la cultura vitivinícola del oeste riojano, visitando bodegas como Las Flechas Group, Concepción Viñedos Sustentables, Valle de La Puerta, La Riojana Cooperativa Vitivinícola, Chañarmuyo, el Museo del Vino Patero y la fábrica de alfajores de vino torrontés La Rinconada. Dónde podés vivir la experiencia de almorzar y degustar exquisito vinos riojanos.

Circuito Costa Riojana: fechas programadas

15, 16, 23 y 30 de agosto | 6, 13, 20 y 27 de septiembre

4, 11, 18 y 25 de octubre | 1, 8, 15, 21, 22 y 29 de noviembre

Circuito Chilecito y Famatina: fechas programadas

15 y 16 de agosto | 13 y 20 de septiembre | 11 de octubre

22 y 23 de noviembre | 6 y 7 de diciembre.

Adquirí tus tickets en agencias de viaje adheridas.

Más información en turismo.larioja.gob.ar



