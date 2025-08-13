Viedma te sorprende: te regala una noche para que disfrutes más tu finde

En el fin de semana largo del 15 al 17 de agosto, hospedate en Viedma y aprovechá la promo 3x2: pagás dos noches y te quedás tres. Descansa, explorá y disfrutá de todo lo que la ciudad y sus alrededores tienen para ofrecer.

13 de Agosto de 2025 16:26hs

Por Ricardo Seronero

La historia donde nació la patagonia

Los orígenes se remontan al 22 de abril de 1779 cuando Francisco de Viedma y Narváez funda un pequeño fuerte llamado “Nuestra Señora del Carmen”. Con el correr de los años, diferentes sucesos van definiendo la identidad de la ciudad y la región. Un ejemplo importante es la Batalla del 7 de Marzo de 1827, donde el pueblo entero defendió heroicamente el territorio de la invasión del Imperio Brasileño. Esta fue la primera batalla en defensa de nuestra soberanía nacional y como trofeo de guerra se conservan dos banderas imperiales brasileñas que se pueden visitar en la Capilla Nuestra Señora del Carmen.

La comarca

Viedma, la ciudad capital de Rio Negro y Carmen de Patagones, la ciudad más austral de Buenos Aires, se encuentran unidas por el caudaloso río Negro que las vio nacer y crecer por más de 240 años. Ambas localidades se desarrollan a orillas del río, con hermosas costaneras que preservan la naturaleza y permiten disfrutar y hacer deporte durante todo el año. En verano se habilitan los balnearios con servicio de guardavidas, para disfrutar en familia y pasar hermosas jornadas en un ambiente natural de singular belleza.

Un paseo que comparten es el clásico cruce en lancha, uno de los servicios más antiguos de la comarca que permite el transporte de pasajeros todos los días del año. Los Muelles de ambos sitios se encuentran en el corazón de las costaneras, permitiendo conocer las bondades de ambos lugares.

Las costas rionegrinas

El Cóndor ofrece durante todo el año el mejor escenario natural para la práctica de deportes vinculados al viento. El área próxima a la desembocadura del río Negro en el mar, es el mejor escenario de extensas playas de arena donde gran cantidad de deportistas practican libremente kitesurf, carrovelismo, surf, windsurf y kitebuggy. Es común ver barriletes cometas en el sector de los acantilados, manejados por aficionados al vuelo, que dependiendo del viento utilizan la altura del barranco como pista para la práctica de parapente.

A 16 km de El Cóndor se encuentra la playa preferida por los surfistas, El Espigón. La calidad de las olas hace de este sitio el preferido para su práctica. Más info en Asociación de Kitesurf 2920-490701 / Marcelo Ruiz "El Cóndor Kite" 2920-445057. Instructores de Surf "Cresta Sur" Pablo Cortez y Florencia Ruiz Leon 2920-564288

Para conocer más de estos sorprendentes escenarios naturales, te recomendamos realizar el Circuito Panorámico de El Cóndor y el de Pesca Deportiva del Camino de la Costa, así como te invitamos a conocer las alternativas de excursiones que se ofrecen en la ciudad.



La gran aventura

A partir de El Cóndor y durante 100 km. Por la Ruta Provincial N°1 se pueden ver los mejores escenarios naturales: costa de acantilados, playas extensas de arena, médanos y en ellos la presencia de grandes colonias de fauna autóctona. En la 2da Bajada del Faro se extiende una playa con servicio de guardavidas y baños públicos. Este sitio es uno de los lugares ideales para apreciar la Colonia de Loros Barranqueros.

A 16 kilómetros de El Cóndor se encuentran la playa El Espigón caracterizado por sus enormes restingas y un peñón o espigón natural se interna 80 metros mar adentro y ofrece condiciones incomparables para la pesca y el surf. Playa Bonita, por su parte, se distingue por la amplitud de su playa y la cristalinidad de sus aguas.

Siguiendo 30 kilómetros más se accede a una playa verdaderamente singular, La Lobería caracterizada por sus piletones naturales originados por la erosión del mar sobre la roca de los acantilados, los cuales se descubren durante la bajamar. Durante la temporada de verano, este balneario cuenta con playa de estacionamiento, restaurante, camping, baños y un carrito elevador que sortea la gran escalinata por la cual se accede al mar.

Muy cerquita del balneario se encuentra la Reserva Provincial Punta Bermeja, un apostadero permanente de más de 4.000 lobos marinos de un pelo. Fue creada en el año 1971 con el objeto de conservar el sector de la costa en el que se emplaza la principal y más importante colonia de lobos marinos de un pelo de la Patagonia.

A 45km de El Cóndor, el área de Bahía Rosas y La Ensenada constituye un sitio frecuentado durante todo el año por pescadores aficionados que se ven atraídos por la profundidad de sus aguas y las óptimas condiciones para la pesca costera de tiburón, cazón, pejerrey, róbalo, corvina, pez gallo, pez elefante, etc. Aquí se encuentran los restos del vapor chileno Ludovico, que naufragó en 1916 tras haber sufrido averías en la embarcación.

A 100 km de El Cóndor, los acantilados pierden altura y dan paso a una bahía de agua clara, bordeada de médanos suaves: Bahía Creek. Esta aldea se abre a ambos lados del camino con una extensa playa de arenas y conchillas que permite al visitante disfrutar de un lugar paradisíaco, santuario para la pesca gracias a la riqueza ictícola. En el sitio se emplaza un gran campo de médanos móviles, de aproximados 340 km2 de extensión, que carece en su mayoría de cobertura vegetal original.

Para conocer más de esta experiencia te recomendamos realizar el Circuito Panorámico de El Cóndor y el de Pesca Deportiva del Camino de la Costa, así como te invitamos a conocer las alternativas de excursiones que se ofrecen en la ciudad.

Recomendaciones: El Balneario El Cóndor es el principal centro de servicios del Camino de la Costa. Cuenta con alojamiento, gastronomía y todos los servicios necesarios para brindar una atención de calidad.

Consulte en las oficinas de Turismo el estado del "Camino de la Costa”.

Cargue combustible en Viedma y compre refrigerios, agua, protector solar, etc.

Regrese con sus residuos. Las playas que conforman el “Camino de la Costa” son ecosistemas de alta fragilidad y estado casi inalterado.

La naturaleza del río Negro y su costanera son el escenario ideal para la práctica de actividades deportivas náuticas como canotaje, kayakismo, sup, velerismo, natación de aguas abiertas, entre otras. En Viedma se encuentran varias escuelas náuticas, así como el Club Náutico La Ribera, que ofrecen la práctica de estas disciplinas durante la mayoría de los meses del año. Esta modalidad es muy utilizada por los lugareños, forman parte de la identidad local y es muy atractiva para los visitantes que llegan cada verano. El régimen de mareas hace que el río se caracteriza por ser aguas tranquilas y limpias, ya que su desembocadura en el mar está a solo 30 km de la ciudad capital.

En el mes de enero de cada año se realiza la Regata Internacional del Río Negro, que agrupa a cientos de aficionados y deportistas, recorriendo más de 500 km de travesía en kayak o canoas, desde Neuquén a Viedma. Este evento convoca gran cantidad de público ya que se programa la llegada de los deportistas a nuestras costas.



Pero eso no es todo

Ceferino Namuncurá y Artémides Zatti forjaron su misión salesiana en la Manzana Histórica de nuestra ciudad, el único edificio sobreviviente a la gran inundación de 1899 que devastó a gran parte de la localidad. Alli se refleja un valor testimonial de suma importancia, pues fue donde los Salesianos extendieron su obra a toda la Patagonia. Se destaca la Catedral Nuestra Señora de la Merced y las instalaciones utilizadas por el Colegio San Francisco de Sales. Comenzó a construirse a principios de 1920, período en que se inició la gestión del gobernador Victor M. Molina (1920-1924), logrando conservar hasta nuestros días las características arquitectónicas originales. En la actualidad se pueden visitar los diferentes museos que se ubican dentro del complejo de edificios de la manzana: Museo Salesiano, Museo Gardeliano y el Museo Tecnológico del Agua y del Suelo.

Para conocer más de la obra salesiana en nuestra ciudad, así como la vida de Don Zatti y de Ceferino en aquellos tiempos, te recomendamos realizar los Circuitos Histórico-Cultural y Religioso.

Más info: https://destinoviedma.gob.ar/



