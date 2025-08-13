Uruguay dio media sanción a una ley de eutanasia

La propuesta fue respaldada por 64 votos frente a 29, tras dilatados debates iniciados hace cinco años. Ahora, la discusión se traslada al Senado.

La Cámara de Diputados de Uruguay dio media sanción a un proyecto de ley de eutanasia. Este texto, que permitiría la denominada "muerte digna", convierte al país en potencialmente el tercero de América Latina en legalizar esta práctica, tras Colombia y Ecuador. La propuesta fue respaldada por 64 votos frente a 29, tras dilatados debates iniciados hace cinco años. Ahora, la discusión se traslada al Senado.

El proyecto establece que las personas tendrán el derecho a transitar el proceso de morir de manera digna y en las condiciones que ellas determinen. Se garantiza una muerte "indolora, apacible y respetuosa", dirigida exclusivamente a mayores de edad, psicológicamente aptos, y que enfrenten una patología terminal incurable o sufrimientos insoportables. Para acceder al procedimiento, será requisito ser ciudadano uruguayo o residente en el país, y contar con el respaldo de al menos dos profesionales médicos.

La legislación internacional sobre eutanasia está limitada a unos pocos países, incluyendo Bélgica, Canadá, Países Bajos, España y regiones específicas de Australia y Estados Unidos. En Latinoamérica, Colombia cuenta con amplio desarrollo normativo en esta área, mientras que Ecuador solo ha despenalizado la práctica a través de un fallo judicial reciente, aunque aún no se ha implementado. La decisión de Uruguay podría colocar al país en una posición pionera dentro de la región.

En el ámbito parlamentario, la iniciativa recibió apoyo tanto del oficialismo como de sectores opositores. Voces destacadas como la del legislador Frente Amplio Luis Enrique Gallo señalaron que la eutanasia debe ser entendida como un ejercicio legítimo del derecho individual de escoger cómo vivir y morir. A pesar de existir ya disposiciones legales que permiten rechazar tratamientos prolongados, el Código Penal uruguayo aún clasifica la eutanasia como "homicidio piadoso", una situación que podría cambiar con esta nueva normativa.