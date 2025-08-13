Un gurú coreano de criptomonedas se declaró culpable por de dos fraudes por US$ 40.000 millones

Apodado como el "rey de las criptomonedas" por algunos sectores, Do Hyeong Kwon enfrentará su sentencia el próximo 11 de diciembre. Podría ser condenado a 25 años de prisión.

13 de Agosto de 2025 15:30hs

Do Hyeong Kwon, cofundador y director ejecutivo surcoreano de la empresa de criptomonedas Terraform Labs, se declaró culpable en Estados Unidos de dos cargos de fraude vinculados al colapso de 40.000 millones de dólares de las monedas digitales que desarrolló. El caso ha captado la atención internacional debido a las enormes pérdidas sufridas por los inversores y a la magnitud del esquema.

Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, señaló que Kwon, de 33 años, aprovechó el entusiasmo tecnológico y la creciente inversión en criptomonedas para perpetrar "uno de los mayores fraudes jamás registrados". Según Clayton, Kwon prometió una moneda estable diseñada para autorregularse, atrayendo masivos flujos de capital hacia el ecosistema de Terraform. Sin embargo, cuando se evidenció su falta de estabilidad, el sistema colapsó y afectó a inversores en todo el mundo.

Apodado como el "rey de las criptomonedas" por algunos sectores, Kwon enfrentará su sentencia el próximo 11 de diciembre. Se le podría imponer hasta 25 años de prisión por su papel en el escándalo que marcó un impacto significativo en el ámbito global de las criptomonedas.