Paran hasta el jueves los trabajadores del Garrahan

Además de aumentos salariales, reclaman la sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica. El secretario general de ATE-Garrahan, Alejandro Lipcovich, insistió en que, finalmente, la solución del hospital no puede depender de los tiempos del Congreso. Los trabajadores del Garrahan llevan adelante hoy un nuevo paro y marcha en reclamo de aumento salarial. El secretario general de ate Garrahan Alejandro Lipcovich insistió en que la solución del hospital no puede depender de los tiempos del congreso.

13 de Agosto de 2025 15:20hs

Escuchar