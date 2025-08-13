La inflación de julio fue del 1,9%, según el Indec

Los incrementos vinculados al tipo de cambio se notarían en agosto. El IDECBA ubicó la línea de indigencia para una familia tipo en $651.816, y la de pobreza en $1.214.296.

13 de Agosto de 2025 16:34hs

El Instituto Nacional de Estadística y Censos comunicó este miércoles que la inflación de julio alcanzó el 1,9%. En los primeros siete meses de 2025, la variación acumulada fue del 17,3%, mientras que la interanual llegó al 36,6%.

Según el reporte oficial, las categorías con mayor aumento mensual fueron Recreación y cultura, con un alza del 4,8%, y Transporte, que subió un 2,8%. En contraste, Bebidas alcohólicas y tabaco registró un incremento menor (0,6%), mientras que Prendas de vestir y calzado tuvo una caída del 0,9%. Por otro lado, los precios estacionales lideraron la suba con un 4,1%, seguidos por los regulados, que avanzaron un 2,3%, y el IPC núcleo, que marcó un crecimiento más moderado del 1,5%.

Los incrementos vinculados al tipo de cambio, especialmente en alimentos y bebidas, no tuvieron un impacto inmediato en los datos de julio. Sin embargo, consultoras privadas prevén que el efecto de la reciente escalada del dólar a $1.380 podría reflejarse en las cifras de agosto y aparecer en el informe de inflación de septiembre. Aunque sectores especulaban sobre un posible traslado significativo a precios, el gobierno ha minimizado esa posibilidad en las últimas semanas.

Asimismo, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), una familia tipo integrada por dos adultos de 35 años y dos hijos varones de nueve y seis años, propietaria de su vivienda, necesitó $1.925.468 en julio pasado para ser considerada de "clase media". Este informe también reveló que la Canasta Básica Alimentaria, que define la línea de indigencia, se ubicó en $651.816, evidenciando un incremento de $12.787 frente al mes anterior. Por otro lado, la Canasta Básica Total, que determina el límite de la línea de pobreza, ascendió a $1.214.296, superando en $21.005 el valor registrado en junio.