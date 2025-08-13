Intento de magnicidio: piden 15 años de cárcel para Uliarte y Sabag Montiel

Los abogados también fustigaron a la jueza Capuchetti, a quien acusaron de obstaculizar la investigación al descuidar medidas importantes como allanamientos y pericias que podían esclarecer el caso.

13 de Agosto de 2025 14:17hs

El juicio contra la conocida "banda de los copitos" por el intento de asesinato a Cristina Fernández llegó este miércoles a su etapa final. Los abogados de la expresidenta solicitaron una condena de 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, considerados coautores del intento de homicidio agravado ocurrido el 1° de septiembre de 2022.

A pesar de la presencia en Comodoro Py de Nicolás Carrizo, señalado como el supuesto líder del grupo, los argumentos de los querellantes Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira se centraron principalmente en Sabag Montiel y su pareja, quienes habrían ejecutado el ataque. En el inicio de la jornada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6, los abogados también dedicaron críticas a la jueza María Eugenia Capuchetti, a quien acusaron de obstaculizar la investigación al descuidar medidas importantes como allanamientos y pericias que podían esclarecer el caso.

Los letrados destacaron que hubo un enfoque desproporcionado en el reseteo del celular de Montiel, el agresor, dejando fuera otros elementos clave. Ubeira, además, hizo hincapié en el impacto político del atentado y en la cultura de odio detrás del acto, señalando que hay elementos ocultos a causa de las limitaciones impuestas por la magistrada.

La fiscal Gabriela Baigún estará encargada de formalizar las acusaciones contra los imputados el próximo 20 de agosto, momento en que también comenzarán los alegatos de las defensas. Por su parte, los abogados querellantes acusaron directamente a Sabag Montiel y Uliarte, mientras que la defensa del principal acusado mantendrá probablemente su argumento basado en que el arma utilizada no estaba operativa, lo cual buscarían usar para reducir la condena.