El análisis comparado de la partitura más antigua del mundo revela una cultura musical global hace 3.000 años

13 de Agosto de 2025

Un reciente estudio académico publicado en el servidor Preprints.org por el investigador Dan C. Baciu, aunque aún no revisado por pares, aborda el "Himno a Nikkal", la partitura musical más antigua conocida. Este himno, escrito hace más de 3.000 años en la ciudad de Ugarit, ubicada en la costa este del Mediterráneo, presenta ritmos y melodías que coinciden notablemente con los de los textos sagrados del Rig Veda, una ancestral colección de himnos de la India. Los hallazgos sugieren que, lejos de ser una coincidencia, estas similitudes apuntan a la existencia de conexiones culturales profundas entre civilizaciones de la Edad del Bronce.

El Himno a Nikkal, descubierto en las ruinas de Ugarit y escrito en hurrita, contaba con una notación musical que los especialistas lograron descifrar en el siglo XX. Interpretada con instrumentos como arpas o flautas dobles, la canción dura apenas unos minutos. Un análisis estadístico revela que aproximadamente uno de cada cinco versos del Rig Veda culmina con ritmos presentes en el himno, algo que, según Baciu, tiene menos de una en un millón de probabilidades de ocurrir por azar.

La conexión entre estas tradiciones musicales distante geográfica y temporalmente podría explicarse por el reino de Mitanni, un estado clave de la Edad del Bronce que sirvió como puente entre culturas indoeuropeas y hurritas. Mitanni, con vínculos profundos con el mundo védico y cuyo nombre podría significar “unión”, parece haber desempeñado un papel crucial en la transmisión cultural y musical entre estas regiones. El estudio destaca que Mitanni no solo dejó rastros claros de influencia védica fuera de la India, sino también el legado del Himno a Nikkal como símbolo de una época de interacción cultural.

Tal interacción se evidencia en los patrones rítmicos del himno. Uno de ellos, presente también en el Rig Veda y caracterizado por alternancias regulares de notas largas y cortas, resuena como un latido universal. El otro ritmo, más complejo y típico de la tradición védica, sugiere intencionalidad en su selección, reflejando una conexión artística profunda entre las culturas. Baciu menciona que este último quizás se haya adoptado deliberadamente para representar tanto simplicidad como sofisticación.

Al combinar estos ritmos tan contrastantes, el Himno a Nikkal logra capturar una idea artística poderosa: la unión de lo lineal y lo no lineal, tal como lo simboliza el célebre "Hombre de Vitruvio" de Leonardo da Vinci. Este estudio no solo ilumina el pasado compartido entre las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce, sino que también subraya cómo la música puede actuar como lenguaje universal capaz de trascender fronteras temporales y geográficas.