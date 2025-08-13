Contardi fue condenado a 19 años de cárcel por abuso sexual agravado

Tras escuchar la sentencia, la actriz Julieta Prandi se descompensó y fue atendida por un médico. Ya recuperada, afirmó: “hoy vuelvo a vivir”. Y advirtió que la Justicia fue muy lenta en su caso.

13 de Agosto de 2025 13:24hs

Quedó detenido en forma inmediata Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi, tras ser condenado a 19 años de cárcel por abuso sexual agravado. Es casi la misma pena que había pedido la fiscalía: 20 años.

Tras escuchar la sentencia, la actriz se descompensó y fue atendida por un médico. Ya recuperada, afirmó: “hoy vuelvo a vivir”.

Prandi remarcó que la justicia fue lenta en el caso de violencia y abuso sexual que vivió con Contardi. La actriz enfatizó que “el sistema debe cambiar” porque “muchas mujeres atraviesan” su misma situación.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a [email protected]

Descargando la app