Violación y asesinato de Natalia Melmann: les negaron la libertad condicional a dos de los policías condenados

Ricardo Anselmini y Oscar Echenique fueron sentenciados junto con otros dos policías por secuestrar, torturar, violar y asesinar a la menor, que tenía quince años.

12 de Agosto de 2025 15:31hs

La Justicia ha denegado los pedidos de libertad condicional de dos policías condenados a prisión perpetua por el femicidio de Natalia Melmann, ocurrido el 4 de febrero de 2001 en Miramar. La familia de la joven asesinada confirmó este martes la resolución judicial mediante un comunicado público.

El juez Ricardo Perdichizzi decidió rechazar las solicitudes del beneficio presentadas por Ricardo Anselmini y Oscar Echenique, quienes comparecieron desde el penal de Batán en una audiencia virtual. Ambos fueron sentenciados junto con otros dos policías por secuestrar, torturar, violar y asesinar a Natalia.

Pese a la negativa del Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Mar del Plata, la defensa de los policías presentó una apelación que será analizada por la Cámara de Apelaciones de esa ciudad. En el comunicado, la familia Melmann expresó su compromiso de continuar la lucha por justicia, destacando la búsqueda del quinto autor del femicidio y los 24 años de dolor que han vivido desde el asesinato.

En años recientes, Echenique y Anselmini recibieron beneficios judiciales que les permitieron obtener salidas transitorias, aunque estas medidas generaron indignación entre los allegados a Natalia. Anselmini perdió ese privilegio tras ser filmado caminando en una plaza, lo que llevó a la revocación de su permiso en octubre pasado.

Laura Calampuca, madre de Natalia, reclamó públicamente por la demora judicial en las extracciones de sangre dirigidas a identificar al quinto implicado en el femicidio. Este análisis pretende cotejar ADN encontrado en el cuerpo de su hija con el de tres policías investigados como posibles participantes en el crimen.

Natalia, que tenía apenas 15 años, fue interceptada por ese grupo de policías cuando regresaba a su hogar tras asistir a un baile en Miramar. La obligaron a subir a un patrullero y luego la llevaron a una vivienda donde sufrió brutales abusos antes de ser asesinada con el cordón de su zapatilla.

Tras cuatro días desaparecida, su cadáver fue hallado el 8 de febrero enterrado entre hojas secas en el vivero “Florentino Ameghino”. Según las investigaciones, su cuerpo habría sido dejado en ese lugar el mismo día del crimen, un hecho que involucra directamente a quienes debían garantizar la seguridad y ahora enfrentan perpetuas decisiones legales sobre sus condenas.