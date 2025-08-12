Neuquén amplía su oferta turística en el segmento de Turismo de Reuniones

La participación neuquina coincidió con la aprobación de la nueva Ley de Turismo de la Provincia del Neuquén, una norma histórica que reconoce al turismo como actividad estratégica e incorpora la regionalización, modernización de procesos, inclusión del sector gastronómico, accesibilidad y sostenibilidad como pilares fundamentales para las próximas décadas. "Estas acciones de Neuquén se enmarcan en el Plan Operativo para el Turismo de Reuniones, una herramienta estratégica que se puso en funcionamiento durante el evento" dijo Gustavo Fernández Capiet, Ministro de Turismo de Neuquén

12 de Agosto de 2025 16:04hs

Por Ricardo Seronero



Meet Up Argentina es un espacio en el que convergen los protagonistas de la industria de reuniones para que los destinos, organizadores, prestadores de servicios y clientes creen nuevos vínculos y oportunidades de negocio.



Meet Up 2025 batió récords de interés, innovación y rondas de negocios. Se registraron 2.502 rondas; la presencia de 157 hosted buyers; trece países y 214 expositores participantes. En la feria se concretaron más de cincuenta reuniones con compradores y organizadores de eventos nacionales y regionales, que reconocen en Neuquén un destino competitivo con infraestructura, conectividad y profesionalismo para actividades durante todo el año.



Los datos que respaldan este crecimiento surgen del trabajo que realiza el Observatorio Económico del Turismo de Reuniones de Argentina-OETRA, que desde hace 14 años mide el impacto del sector. El informe reveló cifras contundentes: el 25% de los turistas extranjeros que arribaron a la Argentina el año pasado lo hicieron para asistir a un evento, y de ese total, el 40% regresó al país posteriormente para vacacionar. Este dato no solo confirma el efecto multiplicador del turismo de reuniones, sino también su capacidad para generar previsibilidad y potenciar el desarrollo de destinos sede en todo el territorio nacional.



Activa participación del sector Público y Privado de Neuquén

Con la presencia del ministro de Turismo, Gustavo Fernández Capiet y con Sergio Sciachittano, Presidente de NeuquénTur, la provincia del Neuquén presentó en la feria Meet Up Argentina su oferta de Turismo de Reuniones. La delegación neuquina estuvo integrada por más de treinta referentes de destinos, bureaus, cámaras y asociaciones del sector turístico.

Estas acciones de Neuquén se enmarcan en el Plan Operativo para el Turismo de Reuniones, una herramienta estratégica que se puso en funcionamiento durante el evento. En él, se concretaron más de cincuenta reuniones con compradores y organizadores de eventos nacionales y regionales, que reconocen en Neuquén un destino competitivo con infraestructura, conectividad y profesionalismo para actividades de primer nivel durante todo el año.

En referencia, el presidente de la asociación Hotelera y Gastronómica del Neuquén, Joaquín García González, destacó que esta participación “superó las expectativas". Es un trabajo conjunto entre lo público y privado que logra capitalizar las oportunidades para posicionar a Neuquén como destino hotelero».

El secretario de Turismo de Caviahue-Copahue, César Silva Croome, calificó al encuentro como muy importante para ese destino. “Se establecieron muchas entrevistas con operadores interesados en mantener contacto con destinos no tradicionales como nosotros”, indicó.

La jefa del departamento de Eventos de la Secretaría de Turismo y coordinadora del Bureau de Eventos de San Martín de los Andes, Mónica Ordóñez, señaló que «tuvimos una agenda completa y concretamos muchas reuniones. Fue una de las mejores ferias y muy positiva, no solo por ser el primer año que participamos con gran cantidad de privados, sino por las reuniones que se pudieron llevar a cabo».

También participaron de la comitiva la presidenta del Bureau de Eventos de San Martín de los Andes, Mercedes Caletti; y los referentes de numerosas empresas y agencias: Silvina Hou de She Eventos, Gabriel Gómez de Destino Andino, Florencia Antonio de Freedom Patagonia y Cecilia Cantennys de Raboso Vulpes, entre otros participantes.

De esta forma, Neuquén consolida al turismo como motor de desarrollo económico y social y proyectando la identidad neuquina hacia el país y el mundo.



Escucha Sentí Argentina cada sábado de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental. Seguinos IG: @sentiargentina

