Iguazú se consolida como destino integral para el segmento MICE

El evento Meet Up Argentina 2025 batió récords de interés, innovación y rondas de negocios. “Este segmento genera empleo, activa las economías regionales y permite desestacionalizar la actividad turística”, afirmó Leopoldo Lucas presidente del Ente Municipal de Turismo de Iguazú-Iturem en Radio Continental.

12 de Agosto de 2025 15:56hs

Por Ricardo Seronero



La edición 2025 de Meet Up Argentina cerró con un balance sumamente positivo: registró 2.502 rondas de negocios; la presencia de 157 hosted buyers; trece países representados y 214 expositores participantes.



Las rondas de negocios, las charlas motivacionales, la innovación, los destinos nacionales como provincias sede y River Plate como atractor de eventos corporativos y destinos internacionales fueron ejes en la última jornada de Meet Up 2025 que se desarrolló los días 6 y 7 de agosto en el Centro de Convenciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Y donde se presentaron parte de los grandes eventos de este año y del 2026.



Entre los participantes se destacaron 75 hosted buyers internacionales y 82 nacionales, con presencia de mercados clave como Estados Unidos, Brasil, México, Colombia, Chile, Perú, Canadá, Ecuador, Costa Rica, Uruguay, Guatemala y Paraguay. La diversidad y calidad de los compradores fortaleció las oportunidades comerciales y posicionó a Argentina como un hub regional para la captación de eventos.



Iguazú se consolida como destino sede



La delegación de Misiones fue presidida por el ministro de Turismo provincial, José María Arrúa, acompañado por el presidente del Ente Municipal de Turismo de Iguazú-Iturem, Leo Lucas e incluyó a representantes del Iguazú Convention Bureau, Iguazú Argentina, agencias de viajes, hoteles y organizadores de eventos, reforzando de esta forma , como siempre; el trabajo articulado entre los sectores público y privado.

Cabe destacar que la infraestructura, la conectividad y la oferta de servicios es el fuerte que posicionan a Iguazú como un destino sede y competitivo durante todo el año.

“Este segmento genera empleo, activa las economías regionales y permite desestacionalizar la actividad turística”, afirmó Leopoldo Lucas en Radio Continental.



"Nuestra participación en Meet Up Argentina representa un paso más en el posicionamiento de Iguazú como destino integral para el segmento MICE, con naturaleza, variedad, calidad de servicios, profesionalismo y salones preparados para congresos, ferias y convenciones durante todo el año, en uno de los lugares más impactantes del planeta" afirmó Leo Lucas.

Escucha Sentí Argentina cada sábado de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental. Seguinos IG: @sentiargentina