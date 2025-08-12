Finde largo en Tres Arroyos: propuestas auténticas y múltiples atractivos regionales como la Feria Nacional de Artesano

El director de Cultura, Martín Rodríguez Blanco, anticipó que la participación nacional consolida el evento como un espacio clave para la identidad local y la artesanía bonaerense. Además, señaló la incorporación de una propuesta audiovisual que permitirá mostrar en profundidad el trabajo artesanal y las historias de los talleres; también adelantó que habrá reconocimientos para los artesanos locales. “Será la segunda edición en el Polideportivo Municipal, un espacio cómodo y cálido para visitantes, organizadores y expositores”, destacó.

12 de Agosto de 2025 16:16hs

Por Ricardo Seronero

Tres Arroyos se prepara para un fin de semana largo cargado de propuestas auténticas y múltiples atractivos regionales. Del 15 al 17 de agosto, la ciudad será sede de la 26ª Feria Nacional de Artesanos en el Polideportivo Municipal (La Rioja 100), mientras que en el pueblo rural de San Mayol tendrá lugar la emotiva fiesta campera “Entre Amigos y Baguales” con fogones, bailes y jineteadas.

La Feria Nacional de Artesanos reunirá a creadores de todo el país, quienes expondrán sus obras y realizarán demostraciones en vivo, permitiendo al público conocer de cerca las técnicas y procesos artesanales. Con una amplia variedad de productos únicos, el evento también contará con buffet a cargo de las Colectividades Extranjeras, ofreciendo sabores típicos de diversas culturas. Los horarios son: viernes 15 de 14 a 22 hs, sábado 16 de 10 a 22 hs y domingo 17 de 10 a 20 hs.

El director de Cultura, Martín Rodríguez Blanco, anticipó que la participación nacional consolida el evento como un espacio clave para la identidad local y la artesanía bonaerense. Además, señaló la incorporación de una propuesta audiovisual que permitirá mostrar en profundidad el trabajo artesanal y las historias de los talleres; también adelantó que habrá reconocimientos para los artesanos locales. “Será la segunda edición en el Polideportivo Municipal, un espacio cómodo y cálido para visitantes, organizadores y expositores”, destacó.

Desde la Dirección de Cultura, junto con las áreas de Turismo y Producción, se busca destacar esta feria como reflejo de la identidad tresarroyense y promover una participación más activa del distrito. “Decoraremos el espacio cuidadosamente y nos ocuparemos de cada detalle logístico”, expresó Rodríguez Blanco.

Durante el fin de semana, también se darán a conocer las distintas fiestas del distrito como parte del entramado turístico-cultural regional. “Vimos que el año pasado esta estrategia funcionó, así que este año sumamos disertaciones, música en vivo y sorpresas junto a la Dirección de Turismo y referentes de cada localidad que organiza festivales”, agregó el funcionario.

En cuanto a los expositores, se espera la presencia de numerosos artesanos de otros puntos del país. “Conocemos el contexto económico, y por eso brindamos asistencia y alojamiento para que puedan sumarse, como lo hicieron en ediciones anteriores”, explicó.

El costo de la entrada será accesible, con aranceles especiales para jubilados y entrada gratuita para menores. Además, quienes ingresen podrán participar en sorteos de electrodomésticos y otros premios. “Creamos una nueva dinámica para la feria y esperamos superar la repercusión de 2024, ofreciendo un espacio más amplio y cómodo para todos los expositores”, anticipó el director.

Simultáneamente, en San Mayol, se vivirá la fiesta “Entre Amigos y Baguales” con prueba de riendas, jineteadas, feria de emprendedores, peña, baile familiar y fogones. El espectáculo estará animado por Martín Oviedo y Alan Eriksen, con la participación de los payadores Santiago Vaquero y Lucas Aguirre. La tropilla ganadora, participará en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María.

Tres Arroyos se presenta como destino cultural y festivo durante este fin de semana largo, combinando artesanía, tradición rural y propuestas familiares en una experiencia auténtica y enriquecedora.

