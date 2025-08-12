Fentanilo contaminado: ya suman 90 las muertes confirmadas

Los nuevos casos reportados incluyen tres en el Hospital Interdistrital Evita de Formosa, uno en la Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba, siete en el Instituto del Diagnóstico en Santa Fe y nueve en el Hospital Regional Español de Bahía Blanca.

12 de Agosto de 2025 17:52hs

La investigación de la fiscalía sobre la actuación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en relación con los laboratorios continúa avanzando, mientras se confirmó que el número de fallecidos por consumo de fentanilo contaminado superó las 90 personas. Los nuevos casos reportados incluyen tres en el Hospital Interdistrital Evita de Formosa, uno en la Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba, siete en el Instituto del Diagnóstico en Santa Fe y nueve en el Hospital Regional Español de Bahía Blanca.

En cuanto a estos últimos casos, las autoridades aclararon que todavía están investigando para determinar el tipo de bacteria que pudo haber provocado el cuadro. Este martes se conoció también que, tras tres meses de análisis, la Justicia Federal logró localizar las últimas 232 ampollas de fentanilo contaminado que permanecían sin identificar dentro del lote adulterado distribuido en distintas regiones.

Paralelamente, la fiscalía está examinando el desempeño de la ANMAT durante los últimos cinco años, en el marco de una pesquisa que también investiga supuestas conexiones con envíos ilegales relacionados con el narcotráfico. Por ahora, no hay personas procesadas en la causa, aunque 24 sospechosos han sido imputados. A estos se les prohibió salir del país y se les confiscaron elementos clave durante allanamientos recientes.

Asimismo, como parte de las diligencias judiciales, un juez ordenó este martes la realización de una pericia en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata. Allí, especialistas analizarán una ampolla de fentanilo no contaminado para determinar su composición y obtener elementos que ayuden a comprender el circuito ilegal de esta droga, cuya detección comenzó en marzo durante una inspección realizada a las empresas HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A.