El consumo de carne bovina superó los 50 kilos per cápita en los últimos 12 meses

El consumo de carne vacuna en Argentina recuperó terreno durante los últimos doce meses hasta junio de 2025, alcanzando un promedio de más de 50 kilos por habitante. Esto representó un crecimiento del 5,6% en comparación con el mismo período del año anterior, según datos de la Secretaría de Agricultura.

A nivel general, el consumo total de carnes (bovina, aviar y porcina) llegó a 114,06 kilos por habitante, marcando un aumento del 4,6%. La carne aviar registró 45,90 kilos (+2,4%), mientras que la porcina alcanzó 17,92 kilos con un incremento significativo del 7,7%.

Este repunte está vinculado tanto a una baja en las exportaciones como al mantenimiento de la faena interna, según explicó Daniel Urcía, presidente de FIFRA y miembro del IPCVA. Urcía destacó la fidelidad cultural del consumidor argentino hacia la carne vacuna como un factor crucial en la preferencia por este producto.

En el acumulado de los primeros siete meses de 2025, la faena totalizó alrededor de 7,8 millones de cabezas, similar a lo registrado en 2024. En cuanto a los precios, en julio la carne vacuna subió un promedio del 1,3% respecto a junio. Cortes como la falda y la carnaza común lideraron las alzas con incrementos del 3,1% y 2,9%, mientras que algunos cortes como el matambre y el asado de tira tuvieron leves bajas. En lo que va del año, los precios acumulan una suba del 31,2%, superando con creces el índice de inflación general, que hasta junio se ubicó en el 15%.

El consumo actual de carne vacuna marca un contraste con décadas anteriores, en las que el promedio por habitante era significativamente mayor. En la década de 1960 se consumían alrededor de 82 kilos por persona, cifra que descendió progresivamente hasta ubicarse en 50 kilos durante la pandemia en 2020 y alcanzar su punto más bajo en 2024 con apenas 42 kilos.