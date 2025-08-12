Detienen a una azafata que intentaba contrabandear productos de lujo valuados en más de $55 millones

María del Carmen Patané, de 64 años, buscó transportar sin declarar relojes de alta gama, iPhones y joyas en su equipaje.

12 de Agosto de 2025 14:00hs

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) del aeropuerto de Ezeiza descubrió a una azafata de Aerolíneas Argentinas, de 64 años, que intentaba contrabandear productos de lujo valuados en más de $55 millones. Identificada como María del Carmen Patané, la tripulante buscó transportar sin declarar relojes de alta gama, iPhones y joyas en su equipaje. La maniobra quedó al descubierto cuando las maletas pasaron por el escáner de la terminal, herramienta utilizada para controlar los objetos prohibidos por ley en manos de la tripulación o pasajeros.

Al detectar la irregularidad, las autoridades inspeccionaron el equipaje sospechoso y hallaron cuatro relojes Rolex, un brazalete, un anillo de oro, un prendedor, dos cadenas, aros dorados, ocho monedas de oro y diez teléfonos celulares. Todos los objetos fueron confiscados y la azafata quedó detenida en el momento, mientras se iniciaba una investigación sobre el intento de contrabando. Según trascendió, Patané estaba por embarcarse en el vuelo AR-1304 con destino a Miami, pero su maniobra fraudulenta frustró el viaje.

Tras su detención, la Justicia la imputó por tentativa de contrabando y le prohibió salir del país mientras avanza la causa. Paralelamente, se allanó su domicilio, donde los efectivos hallaron USD 93.920 y €15.730 en efectivo. Este procedimiento amplió las líneas investigativas alrededor del hecho y las posibles fuentes de los bienes confiscados.

El caso quedó bajo la jurisdicción del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, liderado por el juez Diego Alejandro Amarante. Actualmente, el expediente se encuentra en etapa de instrucción, durante la cual se analizan los elementos secuestrados y se profundizan las diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido.