Una ola de calor azota otra vez Europa, que se convirtió en el continente que más rápido sufre el calentamiento global

Se registraron incendios en la zona vitivinícola del sur de Francia, en el sur de Bulgaria, y Hungría afrontó temperaturas récord el fin de semana. Fuertes incendios afectaron el noroeste de Turquía.

11 de Agosto de 2025 15:15hs

Europa enfrenta una intensa ola de calor este lunes, con temperaturas que alcanzaron los 43 grados Celsius en el sur de Francia y un incremento en los riesgos de incendios forestales en regiones como las vinícolas. Bulgaria ha registrado incendios en su frontera sur, mientras que Hungría enfrentó temperaturas récord el fin de semana. Por otro lado, fuertes incendios en el noroeste de Turquía provocaron evacuaciones. Estas condiciones extremas reflejan una tendencia preocupante: según los científicos, Europa se está convirtiendo en el continente que se calienta más rápidamente en el mundo.

El organismo británico Carbon Brief estima que 2025 podría ser el segundo o tercer año más cálido registrado, lo que pone de manifiesto la aceleración en el aumento de temperaturas. Europa ha experimentado un incremento de aproximadamente 2,3 °C por encima de los niveles preindustriales, casi el doble de la tasa global, lo que intensifica la frecuencia y la intensidad de las olas de calor.

El servicio climático europeo Copernicus advierte que estas alteraciones también están impulsando incendios forestales masivos, con áreas quemadas significativamente superiores a los promedios históricos este verano. Países como España, Portugal y Grecia han sufrido especialmente los efectos devastadores del fuego desde finales de junio.

En Francia, la autoridad meteorológica nacional, Météo-France, emitió alertas rojas para 12 departamentos, representando el nivel más alto de advertencia debido a un calor excepcional que afecta zonas desde la costa atlántica hasta las llanuras mediterráneas. Otros 41 departamentos permanecen bajo alerta naranja y lo mismo ocurre en Andorra, el microestado ubicado entre Francia y España.

El climatólogo agrícola Serge Zaka expresó su alarma desde Montauban, en el departamento de Tarn-et-Garonne, donde las temperaturas abrasadoras persistieron sin tregua. Zaka enfatizó la gravedad de la situación afirmando que esto no debe interpretarse como algo «normal por ser verano», sino más bien como una crisis que describe como una "pesadilla".