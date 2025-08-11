Subte D: cierra por tres meses la estación Plaza Italia

La interrupción se debe a un plan de renovación integral para modernizar esta conexión ubicada en avenida Santa Fe al 4100, frente al predio de La Rural.

11 de Agosto de 2025 14:47hs

Desde el lunes 11 de agosto y durante aproximadamente tres meses, la estación Plaza Italia de la Línea D del subterráneo porteño permanecerá cerrada. Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) anunció que la interrupción se debe a un plan de renovación integral para modernizar esta conexión ubicada en avenida Santa Fe al 4100, frente al predio de La Rural. La compañía destacó que estas obras buscan mejorar la experiencia de los usuarios, en sintonía con las intervenciones realizadas anteriormente en otras once estaciones de la red.

Los pasajeros deberán utilizar las estaciones alternativas más cercanas, "Palermo" y "Scalabrini Ortiz", mientras se desarrollan los trabajos. Según informó SBASE, el proyecto abarcará tareas como pintura, impermeabilización, revestimientos metálicos en paredes y cielorrasos, recambio de pisos y escaleras, instalación de luces LED, restauración de murales y puesta en valor de piezas históricas. Además, también se actualizará la señalética y se incorporará mobiliario nuevo en los andenes, incluyendo bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

La intervención contempla la mejora de sectores esenciales de la estación, como accesos, galerías de escaleras, vestíbulos y andenes, con el objetivo de optimizar la circulación y transformar el espacio en un lugar más cómodo y luminoso. Siguiendo el enfoque aplicado en otros puntos de la red, se instalarán carteles en braille en diversas áreas, contribuyendo a una mayor inclusión para todos los usuarios.

Aunque el plazo estimado para finalizar las reformas es de tres meses, desde la empresa aclararon que este período podría extenderse si surgen imprevistos durante su ejecución. La iniciativa busca garantizar una estación completamente renovada, alineándose con los estándares modernos requeridos por los pasajeros del servicio porteño.