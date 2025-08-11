La ministra de Turismo de Corrientes Alejandra Eliciri presente en la 172º asamblea del CFT

El centro de convenciones de la ciudad de Buenos Aires fue sede de dos eventos importantes para el sector turístico nacional. La 172º Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT) y Meet Up Argentina 2025, la mayor feria del segmento del turismo de reuniones.

11 de Agosto de 2025 18:45hs

Por Ricardo Seronero

La reunión del CFT la encabezó el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación Daniel Scioli junto a responsables de Turismo de todas las provincias del país y el sector privado, además del presidente del CFT Valentín Díaz Gilligan y la presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel. En tanto, en representación de Corrientes asistió la ministra de Turismo Alejandra Eliciri.

Fue un encuentro federal entre organismos públicos y privados para llevar adelante la agenda del Turismo. Se dio a conocer el balance de temporada de invierno 2025 en el país, donde los números no han sido los esperados pero, en ese contexto Corrientes expuso que de acuerdo al Observatorio Turístico provincial se determinó que durante el receso de julio la ocupación promedio superó el 70%.

Por otra parte, se informó acerca de los datos estadísticos anuales del turismo de reuniones y eventos, el crecimiento del segmento, su importancia y la posición número 29 en el mundo. Asimismo, se plantearon proyectos y propuestas futuras en este sentido.

Los datos aportados por el Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina indicaron su valor como segmento estratégico para la actividad dado su carácter federal, la posibilidad de romper la estacionalidad, el mayor gasto por visitante en comparación al turismo por ocio y que los visitantes vuelven al destino con sus grupos familiares.

En otra instancia de la asamblea, el presidente de Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Andrés Deyá, entregó invitaciones para la feria Internacional de Turismo (FIT) y aseveró que la feria “será un seis por ciento más grande y el pabellón nacional será un cuatro por ciento más grande que el año pasado, que fue récord”, y agradeció a las provincias “por apostar a este lugar”.

Antes de concluir la jornada, se anunció que la próxima asamblea del CFT se realizará el 4 de septiembre en San Juan, en conjunto con el Foro Nacional de Turismo, que tendrá como lema “Transformando destinos: innovación, tecnología y sostenibilidad para un turismo inteligente”.



