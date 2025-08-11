La Argentina tiene el peor nivel de reservas monetarias de la región

Según un estudio privado, el país sólo cuenta con un 54% de lo considerado "ideal" en términos de reservas, de las cuales el 24% proviene directamente del desembolso otorgado por el FMI.

11 de Agosto de 2025 15:40hs

El último informe de GMA Capital revela que Argentina enfrenta una situación crítica en términos de reservas internacionales, posicionándose como el país con menor nivel en toda la región. Según el análisis, el país solo cuenta con un 54% de lo considerado "ideal" en términos de reservas, de las cuales el 24% proviene directamente del desembolso otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta insuficiencia exacerba la incertidumbre económica, especialmente ante una posible disparada en la demanda de divisas.

Para ponerlo en perspectiva, otros países como Brasil y Uruguay presentan ratios significativamente superiores, con niveles del 120% y 181% respectivamente, mientras que Chile alcanza un 79%. Comparados con el promedio regional del 121%, las reservas actuales de Argentina, que llegan apenas a los 42.114 millones de dólares, están lejos de la cifra requerida para garantizar estabilidad, que sería aproximadamente de 93.100 millones de dólares. Estos datos reflejan una preocupante incapacidad para cubrir contingencias como salidas de capitales o una pérdida de confianza en la moneda local.

GMA Capital subraya que un nivel saludable de reservas —en el rango del 100% al 150%— es fundamental para mantener el equilibrio monetario, especialmente bajo esquemas de flotación administrada. La falta de recursos genera preocupación en el FMI, principal acreedor del país, que sugiere medidas concretas para revertir esta tendencia. Entre ellas destaca una mayor intervención del Banco Central para acumular divisas mediante compras anticipadas en el mercado de cambios, una estrategia ya implementada con éxito por países como Chile, Colombia y México.

En esta línea, Chile ha tomado iniciativa anunciando un plan para adquirir dólares diariamente hasta 2028. Este enfoque no solo busca fortalecer su posición internacional, sino también ofrecer mayor estabilidad frente a posibles shocks en los mercados financieros. Argentina, sin embargo, aún está lejos de adoptar mecanismos similares que permitan mitigar su vulnerabilidad y mejorar sus niveles de reservas en el contexto actual.