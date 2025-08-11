Cadáver hallado en una excasa de Gustavo Cerati: el sospechoso se presentó espontáneamente a declarar

La Fiscalía avanzará esta semana con seis entrevistas clave: tres testigos que fueron compañeros de colegio del joven desaparecido y tres obreros presentes en el hallazgo de los restos óseos.

11 de Agosto de 2025 14:54hs

En el marco de la investigación por la muerte de Diego Fernández Lima, desaparecido desde 1984 y cuyos restos fueron encontrados en mayo pasado en un terreno colindante a una casa que ocupó Gustavo Cerati en el barrio porteño de Coghlan, el principal sospechoso del posible homicidio, Cristian Graf, se presentó espontáneamente este lunes en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61. Aunque el fiscal a cargo, Martín López Perrando, no se encontraba en ese momento, Graf dialogó con un auxiliar del lugar y expresó su disposición para declarar. El hombre, de 56 años, llegó sin asesoría legal y formalizó su aparición en calidad de testigo, siendo informado sobre los recursos jurídicos disponibles para su defensa.

Horas después, Graf fue visto junto a su pareja, su madre y otra persona ingresando a su domicilio, momento captado por varios medios televisivos. En ese contexto, una periodista intentó obtener declaraciones preguntándole directamente si era responsable por la muerte de Fernández Lima. La única respuesta audible del implicado fue una referencia a su padre, dejando abiertas muchas preguntas para el caso. Paralelamente, la Fiscalía avanzará esta semana con seis entrevistas clave: tres testigos que fueron compañeros de colegio del joven desaparecido y tres obreros presentes en el hallazgo de los restos óseos.

Desde que los huesos fueron encontrados en la vivienda de la familia Graf, las sospechas se centraron en ese entorno. Sin embargo, Cristian Graf cobró protagonismo tras el testimonio de un testigo que lo vinculó con Diego Fernández Lima, desaparecido hace más de cuatro décadas. A pesar de esto, hasta el momento no se han emitido cargos o medidas de detención en contra del señalado como posible responsable. El caso sigue abierto mientras se busca confirmar las posibles conexiones entre los hechos y las nuevas evidencias.

En mayo pasado, Daniel Scarfo, encargado de una obra que llevó al descubrimiento de los restos al derrumbarse una medianera entre los terrenos, compartió tres posibles hipótesis atribuidas a Graf sobre la presencia de huesos humanos en el lugar. Según estas teorías, podría tratarse de un entierro relacionado con una iglesia que existió hace años, de restos dejados en épocas anteriores cuando había un establo en el terreno (siglo XIX) o incluso de material proveniente de tierra utilizada para nivelar al construir una pileta. No obstante, Scarfo reflexionó que sería improbable que huesos humanos completos fueran transportados como parte de una carga habitual.