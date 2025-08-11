Bikers de todo el país llegarán al ”Gran Desafío del Valle” en La Pampa

El secretario de Turismo provincial, Saúl Echeveste expresó que el Gran Desafío del Valle "reunirá ciclista de todo el país, un evento deportivo que también tiene muy relacionado al turismo, porque movilizará durante tres días a turistas en lo que es el valle de nuestra Provincia”.

11 de Agosto de 2025 18:38hs

Por Ricardo Seronero

Los intendentes de General Acha, Ataliva Roca y Quehué han unido fuerzas para dar vida al "Gran Desafío del Valle, una emocionante competencia de Rural Bike que se llevará a cabo los próximos 13 y 14 de septiembre.

Esta primera edición de la carrera, que conectará las tres localidades en un recorrido dividido en dos etapas, se perfila como el evento más importante de su tipo en La Pampa. Con la promesa de transformar el panorama del ciclismo en la región, el Gran Desafío del Valle no solo incentiva la práctica deportiva, sino que también fortalecerá la comunidad y el turismo en la región pampeana. La expectativa crece entre los ciclistas y aficionados de todo el país, quienes ven en esta iniciativa una oportunidad única para vivir una experiencia inolvidable en el corazón del campo pampeano.

La presentación se desarrolló en la Secretaría de Turismo, con la presencia del Saúl Echeveste y los intendentes de General Acha, Abel Sabarots; de Ataliva Roca, Gustavo José Barreiro; y Quehué, Nazarenos Otamendi. Echeveste contó que el Gran Desafío del Valle "reunirá ciclista de todo el país, un evento deportivo que también tiene muy relacionado al turismo, porque movilizará durante tres días a turistas en lo que es el valle de nuestra Provincia”.

“Felicito por la impronta, el desafío, es un evento que esperamos que salga muy bien porque también tiene que ser un puntapié para la segunda edición. Desde el Gobierno provincial vamos acompañar estas actividades y tratar de estar a la altura de las circunstancias. Es un evento que invita a recorrer las tres localidades”, agregó.

El intendente achense remarcó que “el evento unirá a tres localidades de La Pampa pero que tiene la expectativa de que sea un evento nacional, que comenzará en Ataliva Roca, se trasladará a Quehué para finalizar en General Acha. Este evento tiene dos aristas, una con la cuestión deportiva y la segunda es la parte turística para sumar en la agenda, que es un elemento dinamizador de las economía locales. Si sale todo bien aspiramos que se sumen otras localidades”, concluyó.

El jefe comunal quehuense aportó que la idea es "que se difunda a nivel nacional y que La Pampa tenga un evento importante y que se prolongue a través del tiempo. Que se haga cada vez más grande, que incluya la parte deportiva y turística”.

Mientras que Gustavo Barreiro afirmó que “es una iniciativa que se viene trabajando hace tiempo en conjunto, para el crecimiento de todas las localidades. Nos pareció una linda iniciativa y mostrar lo que es La Pampa, los caminos, los valles, las lagunas, a todo el país. Que no sea el principio y que perdure en el tiempo, por eso apuntamos bien alto y que sea de primer nivel”. Además, informó que “las inscripciones son muy buenas, no solo de La Pampa sino de todo el país, ya tenemos de Córdoba, Buenos Aires, Puerto Madryn, muchas más”.

El representante del equipo organizador se refirió a la parte técnica. “El circuito tendrá dos etapas, una será el sábado que se largará en Ataliva Roca y finalizará en Quehué, donde habrá distancias diferentes debido a las categorías, una será de 85 kilómetros para los más competitivos y la otra de 35 para principiantes. Será la oportunidad de observar los paisajes de La Pampa y conocer la zona rural, instancia que podrán disfrutar corredores y toda la familia. La segunda etapa será de Quehue a General Acha, pasando por la laguna de Utracán. Incluye el trabajo de muchas áreas de ambas localidades. Aspiramos a tener entre 400 y 600 participantes”, cerró.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y la pueden obtener a través del sitio oficial de cada municipio



