Ataque al fotógrafo Pablo Grillo: realizaron una pericia balística

Durante la investigación, los especialistas reconstruyeron las ubicaciones de Grillo y del gendarme Héctor Guerrero, identificado como el presunto responsable del disparo, trazando el recorrido completo del cartucho. Guerrero deberá declarar el 2 de septiembre.

11 de Agosto de 2025 15:50hs

Con el propósito de esclarecer los hechos ocurrido el 12 de marzo, cuando el fotógrafo Pablo Grillo fue gravemente herido por un cartucho de gas lanzado durante una manifestación en apoyo a los jubilados frente al Congreso Nacional, la Justicia llevó a cabo este lunes una pericia balística. El análisis busca determinar la trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza del reportero gráfico. Durante la investigación, los especialistas reconstruyeron las ubicaciones de Grillo y del gendarme Héctor Guerrero, identificado como el presunto responsable del disparo, trazando el recorrido completo del cartucho desde su origen hasta el punto de impacto.

La diligencia, ordenada por la jueza federal María Servini, tuvo lugar poco antes de que Guerrero fuera citado a una declaración indagatoria el próximo 2 de septiembre, en calidad de imputado por el lanzamiento irregular del proyectil. Las imágenes del incidente habían sido previamente analizadas, y un informe del Mapa de la Policía señaló que el disparo se efectuó con un ángulo horizontal, violando los protocolos establecidos. La investigación cobra especial relevancia debido a la gravedad del hecho y la magnitud de las secuelas para Grillo, quien estuvo en terapia intensiva casi tres meses y ahora sigue su rehabilitación.

El violento episodio también generó fuertes denuncias desde la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), que acusó una represión sistemática contra sus trabajadores. Fabián Grillo, padre del fotógrafo, señaló que su hijo actuaba como profesional independiente y responsabilizó directamente a las autoridades, incluyendo a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y al presidente Javier Milei, por la creciente violencia hacia periodistas, calificando estas acciones como un intento deliberado de silenciar a los medios.

Ante la presión pública que el caso ha suscitado y las denuncias por el ataque, Servini busca reunir toda la evidencia posible para sustentar la indagatoria de Guerrero, considerada un paso crucial en el proceso judicial. El caso no solo pone en evidencia las tensiones en torno a la libertad de prensa y los derechos humanos, sino también abre interrogantes sobre las prácticas de ciertas fuerzas del orden.