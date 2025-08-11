Apache cerró Palermo con negocios por más de un millón de dólares

Más de un millón de dólares en negocios concretados y nuevas alianzas en marcha, así Apache cerró su participación en la exposición Rural de este año ya que a lo largo de 2025, la empresa viene marcando hitos industriales, comerciales y tecnológicos que consolidan su alto nivel de competitividad y liderazgo.

11 de Agosto de 2025 14:58hs

Más de un millón de dólares en negocios concretados y nuevas alianzas en marcha, así Apache cerró su participación en la exposición Rural de este año ya que a lo largo de 2025, la empresa viene marcando hitos industriales, comerciales y tecnológicos que consolidan su alto nivel de competitividad y liderazgo. Con lanzamientos participación en los más importantes eventos del sector y una activa presencia internacional, la marca refuerza su compromiso con el desarrollo agroindustrial argentino.

Resultó ser más que destacada la participación de la empresa de Las Parejas en la Exposición Rural de Palermo. Apache ha vuelto a marcar un precedente en el sector agroindustrial ya que durante esta exposición, la compañía concretó operaciones comerciales por más de un millón de dólares, reafirmando su posicionamiento como empresa referente en maquinaria agrícola. El stand, ubicado en el corazón del predio ferial, se convirtió en punto de encuentro de productores, distribuidores y técnicos que llegaron desde distintos rincones del país y del extranjero.

La feria fue también plataforma para generar nuevas oportunidades de negocio, con un gran número de consultas provenientes de clientes nacionales como internacionales, interesados en incorporar tecnología argentina a sus sistemas de producción. Estas interacciones fortalecen el perfil exportador de Apache y alimentan el diálogo comercial con mercados estratégicos, como América Latina, Europa del Este y África.

Innovación, expansión y liderazgo industrial

Este cierre exitoso en Palermo no es un hecho aislado, sino parte de un proceso sostenido que Apache lleva adelante con coherencia y estrategia consolidándose en lo más alto de la metalmecánica. En lo que va del año, la empresa fue protagonista en las principales exposiciones agropecuarias del país. Expoagro y Agroactiva fueron espacios en los que la compañía no solo marcó su presencia territorial, sino que también presentó desarrollos clave para el futuro del agro.

Entre esos hitos, se destaca el lanzamiento de la nueva sembradora APACHE 90.000 Air Drill durante Agroactiva: una máquina de última generación, pensada para potenciar la eficiencia de siembra en grandes superficies. Este desarrollo representa un salto tecnológico significativo en el segmento de siembra directa, combinando precisión, robustez y adaptabilidad en distintos tipos de suelo.

Otro momento clave del año fue la inauguración de la nueva planta industrial, diseñada para acompañar el crecimiento sostenido de la empresa y aumentar su capacidad de producción. Con esta inversión, Apache da un paso decisivo en su evolución como actor agroindustrial con capacidad logística, tecnológica y humana para responder a las demandas del mercado global.

Apache además fue reconocida este año por haber sido durante todo el 2024 como la empresa que más sembradoras vendió al exterior, consolidando su rol como embajadora de la maquinaria agrícola argentina. Este logro no solo celebra la calidad de sus productos, sino que destaca una estrategia clara de apertura comercial, adaptación tecnológica y atención personalizada en los distintos mercados.

Congreso AAPRESID 2025

La historia continúa. Apache invita a productores, técnicos, periodistas y aliados estratégicos a visitar su stand en el Congreso AAPRESID, que se realizará del 6 al 8 de agosto en el mismo predio de La Rural. Allí compartirán con los visitantes espacios de diálogo técnico y comercial.

Apache no solo participa: lidera, transforma y proyecta. Con cada feria, cada negocio cerrado, cada contacto generado, la empresa da un nuevo paso en su compromiso con la innovación, el desarrollo territorial y la promoción de la agroindustria argentina en el mundo