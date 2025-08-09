Saja: "Me sorprendieron las ganas de Marcos (Rojo) de jugar en Racing"

"Nos dijo que quería ganar la Libertadores", precisó el director deportivo de Racing, quien aclaró que el defensor tendrá "un contrato de productividad" y anticipó: "Hoy nos retiramos del mercado porque no tenemos posibilidad de incorporar".

9 de Agosto de 2025 06:45hs

Otros textuales de Sebastián Saja, director deportivo de Racing Club:

"Vimos que Marcos Rojo tenía la chance de rescindir con Boca y vimos una oportunidad de mercado".

"Me sorprendieron las ganas de Marcos de jugar en Racing, nos dijo que quería ganar la Libertadores".

"Hay un contrato de productividad"

"Hoy nos retiramos del mercado porque no tenemos posibilidad de incorporar".

"Estamos muy conformes con el mercado.

"Nuestra relación con Costas es excelente. Tenemos un ida y vuelta muy bueno. Si nos ponemos serios es por el bien de Racing"

"Licha López es bienvenido cuando el quiera. Las puertas acá están abiertas y él lo sabe".

"Sería muy bueno ganar mañana. Vamos con esa mentalidad. Es una gran oportunidad para los jugadores".

"Tengo mucha fe que el equipo va a estar a la altura en estos partidos".