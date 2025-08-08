Pity Álvarez anunció un show en Vélez para el 5 de diciembre

El músico estuvo en prisión dos años y nueve meses, continuó con arresto domiciliario y fue internado en una clínica psiquiátrica. En marzo de 2023, se determinó que no estaba en condiciones mentales para enfrentar un juicio, y se le retiraron las restricciones.

8 de Agosto de 2025 15:45hs

El músico 'Pity' Álvarez anunció su regreso a los escenarios tras inaugurar su cuenta oficial de Instagram, marcando el fin de varios años alejado de la vida pública. En su primera publicación, confirmó que el 5 de diciembre se presentará en el estadio Vélez y compartió que antes lanzará un nuevo tema acompañado de un video. "Espero que lo disfruten", expresó en el mensaje dirigido a sus seguidores.

Su ausencia de siete años en los escenarios se debió al homicidio cometido el 12 de julio de 2018 en Villa Lugano, con un vecino Álvarez disparó cuatro veces contra el "Gringo" Díaz y posteriormente se entregó a la policía, justificando su acción como un acto instintivo de supervivencia.

Desde entonces, el artista pasó por diversas etapas legales y personales. En prisión dos años y nueve meses, continuó con arresto domiciliario y fue internado en una clínica psiquiátrica. En marzo de 2023, quedó suspendido el juicio en su contra al determinarse que no estaba en condiciones mentales para enfrentarlo, motivo por el cual se le retiró la tobillera electrónica y se cesaron las medidas restrictivas.

La última presentación anunciada por el líder de Viejas Locas e Intoxicados había sido en abril de 2018 en Tucumán. Sin embargo, aquel show, que marcaría el regreso de su primera banda, nunca llegó a ocurrir, sumándose al historial de episodios controvertidos en torno al músico. Su retorno genera expectativas y emociones encontradas entre sus seguidores.