Juicio por abuso sexual: la querella pidió 50 años de cárcel para el marido de Prandi, la Fiscalía, 20

Javier Baños, abogado de la modelo, insistió en que el acusado Claudio Contardi debería tener prisión preventiva porque hay riesgo de fuga. Por su parte, Prandi reclamó que la Justicia se expida rápido y Contardi quede preso.

8 de Agosto de 2025 13:13hs

Este viernes se lleva a cabo la última jornada del juicio contra Claudio Contardi, exesposo de Julieta Prandi, quien enfrenta cargos de abuso sexual y violencia conyugal. En el Tribunal de Campana se presentarán los alegatos finales, con la fiscalía solicitando una condena de 20 años de prisión y la querella exigiendo una pena máxima de 50 años para el acusado. Prandi, al ingresar al tribunal, expresó su preocupación: "Si él queda libre y me pasa algo, ya sabemos quién fue".

Desde el inicio del juicio oral el miércoles, tanto Contardi como Prandi testificaron ante los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar. Durante la jornada del jueves, se sumaron los testimonios de testigos, peritos y psicólogos, quienes corroboraron los episodios traumáticos enfrentados por la modelo. Asimismo, el cantante Emanuel Ortega, actual pareja de Prandi, declaró de manera virtual, describiendo hechos ultrajantes vividos por ella y calificando a Contardi como “un criminal capaz de cualquier cosa”.

En este contexto, los alegatos finales permitirán a las partes exponer sus posturas sobre los hechos y solicitar una sentencia justa. El fiscal Christian Fabio pidió una condena de 20 años de prisión por abuso sexual agravado con daño psicológico en la víctima. Por su parte, el abogado de la querella, Javier Baños, insistió en reclamar una pena más severa de 50 años, argumentando la gravedad del caso.

Mientras tanto, persiste la incertidumbre sobre el veredicto del tribunal, que podría conocerse este viernes o durante los próximos días hábiles. Ayer jueves, la Justicia rechazó el pedido de prisión preventiva para Contardi pero renovó la restricción perimetral vencida, prohibiendo al acusado acercarse a Julieta Prandi y a sus hijos.