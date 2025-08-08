Fentanilo contaminado: suman 76 los pacientes fallecidos

El número podría ser mucho mayor, ya que quedan sin recuperar ampollas de los lotes infectados y se investigan muertes ocurridas entre el verano y mayo y que podrían haber sido atribuidas a enfermedades preexistentes.

8 de Agosto de 2025 15:11hs

La Justicia Federal de La Plata informó obre ocho nuevos casos de pacientes fallecidos en centros de salud de Rosario tras haber recibido dosis de fentanilo contaminado producido por el laboratorio HLB. Con esta actualización, el número de víctimas fatales se eleva a 76 en el marco de una causa que podría seguir sumando afectados, según la hipótesis manejada por el juzgado liderado por Ernesto Kreplak.

No sólo persisten ampollas de los lotes infectados aún sin recuperarse, sino que se investigan muertes ocurridas entre el verano y mayo que anteriormente fueron atribuidas a enfermedades preexistentes, pero podrían estar relacionadas con bacterias presentes en el fentanilo utilizado como sedante en terapias intensivas.

Actualmente, desde el Juzgado Federal N°3 se aclara que la cifra se amplió tras analizar historias clínicas de dos centros de salud rosarinos y realizar un rastreo exhaustivo en más de 200 establecimientos del país para localizar las ampollas del lote 31.202. Sin embargo, se espera la confirmación definitiva por parte del Instituto ANLIS-Malbrán, que debe ratificar la coincidencia genómica con las bacterias halladas en estos casos. Este paso resulta crucial, aunque a veces es difícil debido a la falta de muestras del paciente en vida.

Las investigaciones revelaron la presencia de bacterias multirresistentes en dos lotes específicos (31.202 y 31.244) fabricados por los laboratorios HLB y Ramallo en diciembre de 2024. Se estima que estos lotes contenían más de 300.000 ampollas contaminadas, distribuidas principalmente en hospitales de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y algunas otras provincias como Formosa y Jujuy. Ante el impacto del caso, la ANMAT intervino prohibiendo la venta de los productos involucrados, clausurando las fábricas y ordenando el retiro de los lotes afectados.

Aunque la causa aún no tiene imputados concretos tras más de tres meses, el Juzgado adoptó medidas cautelares contra los principales responsables del laboratorio. Por ejemplo, Ariel García Furfaro, figura clave dentro de las empresas involucradas, tiene actualmente prohibida la salida del país y sus bienes fueron embargados mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.