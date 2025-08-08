Exámenes de residencia: ninguno de los 117

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó que, de los postulantes evaluados, 109 eran extranjeros. Veinticuatro de los aspirantes no se presentaron al segundo examen.

8 de Agosto de 2025 15:38hs

De los 117 aspirantes que fueron convocados este jueves para retomar el examen único de residencias médicas, ninguno logró mantener la calificación obtenida en la evaluación inicial realizada el 1 de julio. El proceso fue solicitado por el Ministerio de Salud tras detectar inconsistencias académicas entre las notas originalmente asignadas, que superaban los 86 puntos, y los antecedentes presentados por los postulantes. La prueba, esta vez regulada bajo parámetros más estrictos, tuvo lugar en el Palacio Libertad, donde se citaron a 141 candidatos, aunque sólo asistieron 117.

El vocero presidencial Manuel Adorni corroboró esta información en su conferencia de prensa habitual en Casa Rosada y destacó que de los postulantes evaluados, 109 eran extranjeros. Además, hizo énfasis en las marcadas diferencias entre las calificaciones originales y las obtenidas en esta nueva instancia, calificándolas como “absolutamente escandalosas”. También anunció que los resultados serían publicados por el Ministerio conducido por Mario Lugones en las próximas horas y enfatizó la importancia de garantizar transparencia en el proceso.

Adorni no dejó de cuestionar las ausencias, remarcando que de los 141 aspirantes convocados sólo se presentaron 117, lo cual consideró una confirmación de las sospechas planteadas desde el inicio. En ese sentido, defendió la necesidad de ensalzar el mérito y la idoneidad en cualquier ámbito profesional, especialmente en el sector salud, dada su vínculo directo con la vida de las personas. “Aquí, menos aún se puede negociar”, puntualizó el funcionario.

La nueva evaluación se llevó a cabo bajo las directrices establecidas por la Disposición 61/2025 del Ministerio de Salud, publicada recientemente en el Boletín Oficial. Este reglamento estipuló que la prueba, de 100 preguntas de opción múltiple, sería escrita y presencial, con una duración de cuatro horas. Además, se advirtió que cada respuesta correcta tendría un valor de un punto y se permitiría una variación del 10% respecto de la nota previa para aprobar, aunque se aclaró que bajo ninguna circunstancia se podría superar el puntaje inicial.